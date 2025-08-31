自由電子報
健康 > 杏林動態

11專科年年滿招！ 衛福部擬檢討住院醫師容額

2025/08/31 18:48

因為老人醫學、藥癮治療、司法精神醫學，精神科醫師需求增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

因為老人醫學、藥癮治療、司法精神醫學，精神科醫師需求增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕各專科招收住院醫師「幾家歡樂幾家愁」，近5年11專科都滿招，尤其家醫科平均124人是年年額滿的大科，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國認為與超高齡社會需求有關，並建議各科容額配置應與時俱進。衛福部指出，今年打算檢討容額。

黃振國指出，多元發展是家醫科搶手原因，包含老人醫學、安寧緩和、居家醫療及減重等。目前兒科容額與家醫科差不多，但兒科醫療因少子化需求降低，建議可調降容額或可改寫缺額情形，並呼籲各區設專責醫院集中病童，感冒等一般需求若當地無小兒科則可找家醫科。

有些聲音將部分科別醫師短缺矛頭指向皮膚科甚至醫美，台灣皮膚科醫學會秘書長黃毓惠指出，一年醫學系畢業生1千多人，皮膚科容額僅25名，無法撼動醫學人力轉移；醫美醫師則來自各科或未接受專科訓練，不能與皮膚科混為一談。她也認為檢討小科沒意義，須回歸「大科」，重點是改善留不住人的環境，並可評估調整各科容額。

台灣兒科醫學會理事李旺祚則指出，台灣政府投資兒童照顧低於日韓，過去10年新生兒死亡率居高不下，甚至來到日本3倍，同時衛福部推行幼兒專責醫師涵蓋率不到6成，顯示還有許多寶寶沒人照顧，兒科照護應走向精緻化並加強預防醫學，不是少子化就砍掉容額。

「我們醫院要兩個住院醫師，結果來了50、60個人搶！」三軍總醫院精神醫學部醫師葉啓斌說，老人醫學、藥癮治療、司法精神醫學需求增加，市場也擴大；精神醫學會理事長王仁邦指出，精神科一個病人談話就可能要1小時，還要面對自殺、暴力、司法監護、強制住院與社區治療等問題，但訓練制度完善、心理健康需求暴增、基層診所需求強勁，加上政府資源仍在建置中，推升年輕醫師投入意願。

骨科醫學會常務理事盧永昌分析，骨科現況滿招，因少子化與高齡化照顧需求增加，加上運動醫學與運動傷害治療需求上升，同時劃分8大次專科，職涯選擇多元。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，專科醫師訓練容額有調整機制，目前衛生福利部專科醫師訓練計畫認定會負責審議，今年打算檢討，會將各醫學會意見納入考量，討論結果如果趕得及，就能在次年度採用，來不及則順延。

