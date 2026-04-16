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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

白沙屯媽祖進香》陰暑、陽暑略不同 中醫建議喝這些

2026/04/16 16:40

眾多信眾與媽祖走在西螺大橋，畫面非常壯觀。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

眾多信眾與媽祖走在西螺大橋，畫面非常壯觀。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

〔健康頻道／綜合報導〕白沙屯媽祖進香，即將抵達北港朝天宮。然現場人潮眾多，長時間步行加上天氣悶熱，不少人因此中暑。

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，白沙屯媽祖進香期間，人潮熱絡、氣氛歡騰，但在長時間步行與悶熱天氣下，小心身體負擔過大。一路前行，有時太專注於行走，反而忽略了身體正在發出的警訊。

王大元說明，中暑通常不是突然發生，而是有前兆的。常見的像是「熱衰竭」與「熱暈厥」：熱衰竭是因為長時間流汗，卻沒有補充足夠水分與電解質，身體開始出現疲倦無力、頭痛、想吐或食慾下降；而熱暈厥則是因為血液為了散熱往四肢分散，導致腦部暫時供血不足，出現頭暈甚至短暫昏倒。這些都只是中暑的前兆！若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，出現體溫超過40度、神智不清、皮膚乾熱無汗等嚴重症狀，甚至危及生命。

王大元說明，從中醫角度來看，中暑可分為「陽暑」與「陰暑」。在繞境過程中，長時間曝曬最容易形成「陽暑」，體內熱氣無法排出，常見口渴煩躁、心悸、皮膚乾熱等；而走累後立刻猛吹冷氣、狂吃冰，反而可能形成「陰暑」，使汗腺收縮、散熱受阻，出現頭痛、頭暈、噁心或肩頸緊繃。

預防中暑小重點：

●穿著寬鬆、透氣衣物，減少悶熱感。

●定時補充水分與電解質，不要等口渴才喝。

●隨身攜帶帽子、毛巾，適時遮陽休息。

●避免長時間曝曬，中途找陰涼處調整體力。

王大元建議，可適量飲用青草茶、麥茶、淡鹽水或酸梅汁，幫助清熱生津；飲食避免過於油膩或生冷，讓腸胃維持穩定。回到休息處時，也避免冷氣直吹或瞬間降溫過快。

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