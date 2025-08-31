鼓山登革熱+1 高雄家庭群聚感染、9里警戒

鼓山區9里連日進行登革熱防疫工作，避免疫情持續擴散。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本土登革熱疫情持續延燒，今（31）日新增1例家住鼓山區寶樹里的70多歲男性，為昨日確診個案的同住家人，累計今年本土疫情已有10例，造成4個家庭群聚感染，此外，鼓山區有9里列為防疫警戒。

高雄市衛生局指出，新增個案為擴大採檢確診，為本波疫情社區群聚感染，由於個案於可傳染期曾在鹽埕區多處活動，防疫團隊已立即針對其住處與活動地周邊警戒範圍執行緊急防治，並針對鹽埕市場、攤集場擴大清消、環境整頓及防疫工作，全力防堵疫情擴散。

此外，鼓山二路一帶，包括鼓岩、寶樹、樹德、興宗、綠川、河邊、厚生、龍水、正德共9個里列警戒範圍，鼓山區級指揮中心並預計9月１日上午跨局處動員，擴大執行寶樹等4里環境大掃蕩。

針對本次鼓山區家庭及社區群聚疫情，衛生局擴大採檢，截至今日已完成檢驗444人，防疫團隊查獲共1079個積水容器，其中343個孳生病媒蚊幼蟲，如經查獲孳生病媒蚊立即開單告發，最高處1萬5000元。

衛生局提醒，如出現登革熱疑似症狀，可前往558家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/1g1）就醫，並主動告知活動史，針對有鼓山區（鼓山二路沿線）及鄰近警戒範圍之鹽埕區及三民區中都一帶，如發現疑似個案，務必立即通報，以利衛生單位即早採取防治工作。

