自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

慢性腎病皮蛇上身 洗腎風險恐倍增

2025/08/31 18:41

〔中央社〕對慢性腎臟病患者來說，俗稱皮蛇的「帶狀疱疹」不是小病，可能會加速腎功能惡化，醫師提醒，皮蛇引發全身性發炎反應，會使腎功能惡化，進展到末期腎病、洗腎風險高出1.36倍。

根據台灣腎臟醫學會2023年腎病年報顯示，慢性腎臟病（CKD）盛行率約為12%，約有超過200萬人受到影響，接受透析治療的人數持續超過9萬人，除了注意「糖心腎」共病發生風險，帶狀（?包）疹也是慢性腎臟病患者不容小覷的傳染病。

台北市立萬芳醫院副院長、腎臟內科主治醫師許永和表示，因慢性腎臟病患者免疫較低落，更容易感染病毒，皮蛇就是明顯例子，腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍；若腎友合併糖尿病、高血壓等共病，風險達1.65倍，腎臟移植者長期服用免疫抑制劑，風險恐超過9倍。

健保資料庫分析發現，患有帶狀疱疹的慢性腎臟病有更高洗腎風險，許永和表示，與未感染帶狀疱疹的慢性腎病患者比較，腎臟病患者一旦感染帶狀疱疹，病毒引發全身性發炎反應可能加劇腎功能惡化，進而加速進展至末期腎病、洗腎，風險高出1.36倍。

皮蛇不僅造成劇烈神經疼痛，還會影響食慾、睡眠、血壓穩定，間接影響透析穩定性，導致反覆住院、病情惡化。許永和表示，美國研究顯示，末期腎病患者因皮蛇住院發生率是一般人20倍，患者住院後2年內死亡率達51%。對腎病患者來說，皮蛇不是小病，是可能致命重大風險。

面對風險，預防勝於治療，許永和建議，腎病患者日常就應該打造免疫力防火牆，包含規律作息、足夠睡眠、均衡飲食、適度運動，維持良好免疫功能，保持整體健康。同時避免抽菸喝酒與藥物濫用，避免加重腎負擔，同時控制好慢性疾病，減少共病風險。

另外，「以醫師角度來看，若經濟許可，我們會鼓勵慢性腎病患者自費施打疫苗」，許永和說，帶狀疱疹疫苗是值得的健康投資，降低感染、住院與死亡風險，更能避免腎臟功能進一步惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中