自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糞便抗原檢測揪出幽門螺旋桿菌 早期介入降低胃癌風險

2026/04/14 11:09

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕55歲王先生平時身體健康、無家族史，但有胃部不適與偶發性胃痛症狀，常感到「火燒心」，原以為小毛病吃成藥緩解不適，但空腹時胃痛越發嚴重，就診經糞便抗原檢測發現感染胃幽門螺旋桿菌，深入檢查確認胃部已有潰瘍、異常增生進入癌前病變的階段，所幸早發現，轉診至胃腸肝膽科以內視鏡局部病灶刮除治療，如今可正常飲食並且擺脫胃痛困擾。

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志指出，胃癌長年位居國人10大癌症死因之一，根據衛生福利部與癌症登記資料顯示，台灣每年約有數千人新診斷為胃癌，胃癌好發於50至70歲族群，男性風險略高於女性，高危險群包括幽門螺旋桿菌感染者、長期飲食重口味者、有胃癌家族史、慢性胃炎或胃潰瘍病史者。

其中，胃幽門螺旋桿菌是目前已知與胃癌高度相關的重要致病因子之一，高達八至九成的胃癌是由其感染引起，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的機率是未感染者的6到10倍，多數病人可能在幼年時期即已感染，菌體可長期潛伏於胃部黏膜，造成慢性發炎，經年累月後可能導致胃黏膜萎縮、胃黏膜出現腸上皮化生（簡稱「腸化生」），甚至演變為癌前病變。

且因胃癌早期症狀多為上腹悶脹、消化不良、輕微胃痛或食慾下降等非特異性表現，容易被誤認為一般腸胃問題，導致延誤就醫，許多病人確診時已屬中晚期。

幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測示意照。（台北慈濟醫院提供）

幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測示意照。（台北慈濟醫院提供）

陳彥志說，除了傳統的胃鏡檢查外，近年有非侵入性的幽門螺旋桿菌檢測方式，其中「糞便抗原檢測」是一項簡便且準確度高的工具，該檢測透過分析糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，可判斷是否存在現行感染，無需侵入性操作，適合作為初步篩檢工具。

若檢測結果為陽性，醫師會進一步評估是否需接受除菌治療或安排胃鏡檢查，以王先生為例，經糞便抗原檢測及胃鏡檢查發現早期癌變跡象，但尚未侵犯深層組織或轉移，因此可以透過內視鏡黏膜切除或剝離術進行治療，傷口小、恢復快，也能保留完整胃部功能，病人術後生活品質幾乎不受影響，5年存活率可達9成以上。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中