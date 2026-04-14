糞便抗原檢測揪出幽門螺旋桿菌 早期介入降低胃癌風險

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕55歲王先生平時身體健康、無家族史，但有胃部不適與偶發性胃痛症狀，常感到「火燒心」，原以為小毛病吃成藥緩解不適，但空腹時胃痛越發嚴重，就診經糞便抗原檢測發現感染胃幽門螺旋桿菌，深入檢查確認胃部已有潰瘍、異常增生進入癌前病變的階段，所幸早發現，轉診至胃腸肝膽科以內視鏡局部病灶刮除治療，如今可正常飲食並且擺脫胃痛困擾。

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志指出，胃癌長年位居國人10大癌症死因之一，根據衛生福利部與癌症登記資料顯示，台灣每年約有數千人新診斷為胃癌，胃癌好發於50至70歲族群，男性風險略高於女性，高危險群包括幽門螺旋桿菌感染者、長期飲食重口味者、有胃癌家族史、慢性胃炎或胃潰瘍病史者。

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其中，胃幽門螺旋桿菌是目前已知與胃癌高度相關的重要致病因子之一，高達八至九成的胃癌是由其感染引起，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的機率是未感染者的6到10倍，多數病人可能在幼年時期即已感染，菌體可長期潛伏於胃部黏膜，造成慢性發炎，經年累月後可能導致胃黏膜萎縮、胃黏膜出現腸上皮化生（簡稱「腸化生」），甚至演變為癌前病變。

且因胃癌早期症狀多為上腹悶脹、消化不良、輕微胃痛或食慾下降等非特異性表現，容易被誤認為一般腸胃問題，導致延誤就醫，許多病人確診時已屬中晚期。

幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測示意照。（台北慈濟醫院提供）

陳彥志說，除了傳統的胃鏡檢查外，近年有非侵入性的幽門螺旋桿菌檢測方式，其中「糞便抗原檢測」是一項簡便且準確度高的工具，該檢測透過分析糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，可判斷是否存在現行感染，無需侵入性操作，適合作為初步篩檢工具。

若檢測結果為陽性，醫師會進一步評估是否需接受除菌治療或安排胃鏡檢查，以王先生為例，經糞便抗原檢測及胃鏡檢查發現早期癌變跡象，但尚未侵犯深層組織或轉移，因此可以透過內視鏡黏膜切除或剝離術進行治療，傷口小、恢復快，也能保留完整胃部功能，病人術後生活品質幾乎不受影響，5年存活率可達9成以上。

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