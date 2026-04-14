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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌治療新里程！ADC藥物納健保 轉移性HER2陽性病人增存活率

2026/04/14 11:01

大千醫院醫師陳以涵指出，新型乳癌藥物ADC像是有導航系統的飛彈，可以精準打擊癌細胞。（大千醫院提供）

大千醫院醫師陳以涵指出，新型乳癌藥物ADC像是有導航系統的飛彈，可以精準打擊癌細胞。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕乳癌長年位居台灣女性癌症首位，其中「HER2陽性乳癌」因惡性程度高、復發快，曾是許多病人心中揮之不去的陰影。然而，隨著醫療科技進步，乳癌治療已進入「精準打擊」的新時代。苗栗市私立大千綜合醫院乳房外科陳以涵醫師指出，新型「抗體藥物複合體（ADC）」如同裝了導航系統的飛彈，能精準毒殺癌細胞，且健保已正式將其納入二線治療給付，為轉移性乳癌患者帶來希望曙光。

陳以涵指出，根據臨床數據顯示，約有25％至30％的乳癌病人屬於「HER2陽性」，這類病人因癌細胞上的HER2蛋白過度表現，導致細胞分裂速度快、容易轉移至其他器官，且對傳統化療及抗荷爾蒙藥物易產生抗藥性。過去這類病人若發生轉移，治療選項受限且預後較差，所幸現在有新型ADC藥物，如同有了更強力的武器。

陳以涵說，一位55歲的林女士在8年前確診右側HER2陽性乳癌併淋巴轉移，雖接受過手術及標靶治療，卻在去年追蹤時發現腫瘤指數異常。經正子攝影確認，癌細胞已轉移至右頸淋巴結。因此建議她接受新型ADC藥物「優赫得（Enhertu）」治療，追蹤迄今病情已獲得穩定控制。

陳以涵將ADC藥物比喻為「帶有導航系統的飛彈」，其構造與功能如下：

1、精準對焦：藥物由HER2單株抗體與化療藥物結合而成。

2、精準投放：抗體會像磁鐵般尋找帶有HER2分子的腫瘤細胞。

3、毒殺癌細胞：進入癌細胞內部後再釋放高濃度化療藥物，直接擊碎病灶。

4、副作用降低：由於不傷及健康細胞，副作用較傳統化療輕微。

個案經檢查發現，癌細胞轉移至右頸淋巴結（紅圈處），所幸接受ADC藥物治療後，病情獲得穩定。（大千醫院提供）

個案經檢查發現，癌細胞轉移至右頸淋巴結（紅圈處），所幸接受ADC藥物治療後，病情獲得穩定。（大千醫院提供）

同時，研究數據顯示，針對接受過雙標靶治療仍不幸復發或轉移的病人，改用ADC藥物後腫瘤縮小，約有6成病人腫瘤明顯縮小，顯著延長疾病無惡化存活期，提供更好的生活品質。

陳以涵強調，儘管HER2陽性乳癌進展迅速，但只要配合醫師積極治療，治癒率仍相當高。即便面臨復發轉移，新型ADC藥物也能提供優異的控制率。醫師鼓勵病人與醫療團隊充分溝通，選擇最適切的治療方案，掌握翻轉人生的機會。

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