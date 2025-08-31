自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

免費保肝篩檢 林堉璘基金會鎖定脊髓損傷友

2025/08/31 22:11

肝基會結合林堉璘宏泰教育基金會，在桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心為脊髓損傷潛能發展中心傷友、家屬及中心工作同仁舉辦免費保肝抽血。（肝基會提供）

肝基會結合林堉璘宏泰教育基金會，在桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心為脊髓損傷潛能發展中心傷友、家屬及中心工作同仁舉辦免費保肝抽血。（肝基會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕衛生福利部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年約有7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化；中央健康保險署也統計國內脊髓損傷者約6萬5000名，平均受傷年齡僅27歲，衝擊個人、家庭、社會。肝病防治學術基金會（簡稱肝基會）結合林堉璘宏泰教育基金會及感恩社會福利基金會引薦，今（31）日在桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心舉辦傷友免費保肝抽血及腹部超音波活動，藉由保肝活動希望能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨前建立防護。

　肝基會執行總監黃婉瓊表示，現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率提高，國人的脂肪肝盛行率近4成，不久後恐成為新一代「隱形殺手」。肝基會10多年前開始，為全國各地燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷、視障朋友及童心寶貝進行免費的肝病檢查及腹部超音波，檢查發現脂肪肝人數偏多。脂肪肝一旦發炎，有機會演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌。

為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，肝基會建議B型肝炎帶原者，需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波，以及40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查，搶在肝癌來臨前建立防護網。

　桃園市脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興表示，該中心協助脊髓損傷患者自立自強，適時提供患者生活自理、社會適應及就業訓練。傷友們因身體上的不便，健康檢查對他們來說，是一項充滿挑戰的任務，尤其是抽血打針及腹部超音波行動受限，容易產生無奈的情緒。感謝肝基會集結社會愛心善款，為脊髓損傷傷友和其家屬及工作人員做免費肝臟的健康檢查。

　頸髓傷友黃仁祥分享，31歲受傷癱瘓，便把自己關在家裡，與外界隔絕整整2年，家人鼓勵他到潛能發展中心做生活重建，遇見許多相同際遇的傷友，甚至有的人情況更嚴重，卻依然努力學習、堅強生活，生活重建過程從最基本的吃飯、穿衣、如廁，到如何轉移位，最後還要學習騎摩托車、開車等技能等並不簡單，當他第一次開車上路，從中心出發，一路開到桃園休息站，那段路重新感覺到「自己不再只是個肢體受限者，而是個能走出去、能駕馭人生方向的人。」後來重拾學業，並運用專業與經驗幫助傷友走出困境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中