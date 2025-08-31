健康網》要守住4不 醫：吃辣更有理

辣椒中的辣椒素（Capsaicin）有益健康，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，適度吃點新鮮辣椒，好處多多；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「無辣不歡族」開心了！吃辣有理！西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，不少科學研究證明，除了保護心血管，長期規律地少量吃辣，反而可能減少腸胃疼痛不適。辣椒素在實驗室中，有抗氧化、抑制腫瘤生長的潛力，還可以減重。

邱筱宸在臉書專頁指出，目前認為適度吃辣不會直接致癌，但要注意料理方式以及額外的添加物，否則長期下來可能增加風險。她說，曾有研究顯示，長期大量吃極辣食物，可能提高消化道癌症的風險。例如有分析發現，高頻高量攝取辣椒的人罹患消化道癌症的風險比不吃辣者更高，其中以食道癌的關聯最明顯。

值得注意的是，不同地區的分析結果差異很大：亞洲、非洲和北美的數據傾向於高辣增加胃腸道癌風險，但在歐洲和南美，吃辣反而和「較低」的癌症風險有關。

綜合多項研究邱筱宸建議以下4點原則，「吃辣有理」讓身體更健康，但也不能因吃辣的潛在好處，就拚命吃而不節制。

●如果要吃辣，盡量要選擇其原型，例如料理時加入新鮮的辣椒，或是自己切一小碟辣椒。以辣味取代原本要添加的鹽巴、味素或醬料。

●辣味製成品（如各式醬料、罐頭等）要注意不要攝取過量，尤其是高鹽、高油或醃漬的產品，否則會對健康帶來額外負擔。

●辣椒或是辣椒粉要注意保存，如果受潮、粉末瓶口不密封等，就可能生成黃麴毒素而導致肝癌，最好是冷藏保存，發現結塊、有異味或變色，應立即丟棄。

●如果近期有腸胃道不適症狀（胃痛、胃食道逆流）或是剛動過手術，刺激性食物還是暫時減量較好。

邱筱宸表示，辣味的主角是辣椒素（Capsaicin），它會啟動痛覺/溫度受器TRPV1，短期帶來灼熱與流汗，讓能量消耗增加一點。長期則可能產生「去敏化」（對刺激變得不那麼敏感），這也是為什麼有些人越吃越耐辣的原因。

邱筱宸說，別因為愛辣就忽略了油鹽攝取，要避免讓心臟承受額外負擔。如果要吃辣，就應該利用辣味來減少其他鹽油等調味的攝取。此外，對有胃食道逆流（GERD）、功能性消化不良或腸躁症（IBS）的人來說，一頓大辣可能引發心口灼熱、胃痛或腹痛，短期症狀會更明顯。因此急性發作時避免刺激性食物仍是常識。

