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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

8旬婦心肌梗塞 苗醫區域聯防啟動綠色通道13分鐘開通救命

2025/06/24 16:37

苗栗醫院心導管室主任何聖光指8旬婦心血管阻塞之處，也呼籲心肌梗塞，常是形成猝死的主因，請民眾不可輕忽。（苗栗醫院提供）

苗栗醫院心導管室主任何聖光指8旬婦心血管阻塞之處，也呼籲心肌梗塞，常是形成猝死的主因，請民眾不可輕忽。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕近日天氣變化劇烈，苗栗縣一名8旬婦人日前因突發胸悶、盜汗與頭暈不適，家人緊急送往鄰近的苗栗市私立協和醫院，經醫師初步檢查高度懷疑為急性心肌梗塞，立即連絡全天候提供24小時心導管服務的衛福部苗栗醫院並傳送心電圖。經部苗心臟內科何聖光醫師判斷確認為急性心肌梗塞後，火速啟動急性心肌梗塞他院轉入快速通關流程，讓病人抵達苗醫急診室後，僅13分鐘即完成血管打通手術，成功搶回一命，病患住院3天後康復平安返家。

苗栗醫院心導管室主任何聖光表示，治療心肌梗塞的首要課題就是與時間賽跑、分秒必爭。根據衛福部急性冠心症重度級緊急能力評鑑標準，病人由他院轉入急診時間至打通血管時間建議60分鐘內打通血管。若超過黃金救援時間，冠狀動脈血管越慢打通，則心肌越慢得到足夠的氧氣與養分，恐將導致心肌功能受損、缺血壞死更嚴重，甚至造成心臟無法做工，全身器官組織無法得到氧氣和養分而衰竭、危及生命。

何聖光指出，心血管疾病多年來一直高居國人10大死因第2位，其中最可怕的是心肌梗塞，常是形成猝死的主要原因，不可輕忽。心肌梗塞患者多數有三高慢性疾病（高血壓、高血脂、高血糖），或有抽菸習慣者。因此提醒民眾，平日要注意適時補充水分，有抽菸習慣者應儘早戒菸，三高患者請務必定期回診檢查按時服藥，自我察覺有胸悶痛、呼吸喘、心悸、昏厥、低血壓、上腹痛等不適症狀應即刻就醫，並建議撥打119救護車協助送醫，避免自行開車徒增意外風險及延誤黃金救援時間。

衛福部苗栗醫院長徐國芳表示，為加強守護民眾生命與健康，苗栗醫院致力於急性冠心症的急救治療，成立「心血管照護團隊」及建制「到院前綠色通道流程」，並落實與苗栗基層醫療院所加強區域聯防合作，以期降低病人急性冠心症的合併症及死亡率。

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