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健康 > 杏林動態

促進健康行動研究7校特優 竹市虎林國中將月經議題入跨域課程

2025/06/24 15:54

教育部今表揚績優健康促進學校健康，行政院政務委員陳時中（左三）和教育部國教署主秘張永傑（左一）、衛福部國健署副署長賈淑麗（右二）肯定得獎者的貢獻。（教育部提供）

教育部今表揚績優健康促進學校健康，行政院政務委員陳時中（左三）和教育部國教署主秘張永傑（左一）、衛福部國健署副署長賈淑麗（右二）肯定得獎者的貢獻。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德致力於打造健康台灣，教育部與各地方政府攜手推動健康促進學校，今（24）日舉辦頒獎典禮，113學年健康促進學校「行動研究前後測成效評價」，全國僅7校拿到特優殊榮，包括新竹市虎林國中、新北市菁桐國小和海山高中、屏東縣海濱國小、嘉義縣東石國中及新埤國小、彰化縣國聖國小。

新竹市虎林國中學務主任洪睦盛表示，作品以「學生參與齊行動，倡議賦能倡SUNO」為題，將月經教育融入跨科技領域統整課程，展現學生倡議力與教師的教學創新，以實踐月經平權，去除月經污名化、推動性別平等教育；今日由虎林國中組長游秀綾代表領獎。

此外，20校拿下「校園健康主播」獎，包括台北市東湖國小成立AI小主播社團，推動「樂動、樂活、樂食、樂眠」多元教學活動；屏東縣羌園國小學生以流利台語宣導學校護眼行動，宣導「3010護眼」與「戶外120」策略。

行政院政務委員陳時中出席頒獎。教育部國教署主秘張永傑表示，為強化學童健康觀念與親師生健康素養，攜手各地方政府積極推動健康促進學校計畫，致力營造健康支持環境，實現「健康台灣」目標。

頒發獎項包括：「健康促進學校奉獻獎」、「健康促進學校績優縣市」、「健康促進學校特色獎勵競賽」、「前後測成效評價成果報告評選」、「校園健康主播」、「珍惜健保影片徵選」及「網紅就是你」短片競賽等，及「視力保健」、「口腔保健」、「健康體位」、「菸檳防制」等重要議題。

其中，「健康體位」類別有13校獲獎，特優獎得主包括台南市立人國小、新北市秀朗國小及嘉義縣民雄鄉菁埔國小，立人國小結合小市長制度與「得毅卡」獎勵機制，推動學生體適能計畫；秀朗國小則將健康教育結合多領域課程，跨域守護學生健康體位。

新竹市虎林國中將月經議題融入跨科技領域統整課程，獲得行動研究特優殊榮，虎林國中組長游秀綾（左二）代表領獎。（虎林國中提供）

新竹市虎林國中將月經議題融入跨科技領域統整課程，獲得行動研究特優殊榮，虎林國中組長游秀綾（左二）代表領獎。（虎林國中提供）

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