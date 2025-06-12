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健康 > 杏林動態

近百歲老翁主動脈剝離險危命 北醫附醫克服高齡動刀破紀錄

2025/06/12 16:31

北醫附醫準備蛋糕祝福蔡爺爺（中間前方男性）健康長壽「呷百二」。（北醫附醫提供）

北醫附醫準備蛋糕祝福蔡爺爺（中間前方男性）健康長壽「呷百二」。（北醫附醫提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕年齡近百歲的蔡爺爺，幾十年來每天爬桃園虎頭山，生活作息規律，體能維持良好，但今年4月在家中突發心跳與呼吸停止，送醫被診斷為急性主動脈剝離，台北醫學大學附設醫院團隊運用血管吻合技術，有效降低術中出血風險，歷經8小時奮戰完成手術，創下全台A型主動脈剝離手術最年長成功案例。

主動脈剝離依發生部位分為A、B兩型，A型主要發生在主動脈升部，靠近心臟，容易引發心包填塞、器官缺血，甚至心臟驟停，而B型則相對局限於降主動脈。

北醫附醫心血管中心主任許傳智表示，主動脈剝離是極具致命風險的心血管急症，當中層剝離，血流會衝入血管壁層間，形成真假腔結構，未即時處置恐因大量出血或重要器官缺血壞死而危及生命。

許傳智表示，民國15年出生的蔡爺爺，病發時心跳、血壓皆偏低，並出現主動脈剝離引發的心包填塞併發症，血液流入心包腔造成壓迫，若不及時手術，恐於48小時內有生命危險。然而，主動脈剝離手術本身風險極高，術中還可能發生腦中風等併發症，加上病人已超過傳統手術風險評估的上限95歲，難度更升高。

經過討論後，採「雙主治醫師」制度，由許傳智與心臟血管外科主任蕭鎮源聯手執刀，最終順利完成手術。蔡爺爺術後恢復良好，並積極參與復健，住院約1個月後順利出院，他的女兒感謝醫療團隊的耐心與細心，並期盼父親能繼續健康「呷百二」。

蕭鎮源提醒，主動脈剝離常見於長期高血壓控制不良、家族病史、動脈瘤體質，或患有結締組織疾病（如馬凡氏症候群）者，65歲以上高齡族群亦為高風險群。最典型的症狀為突如其來、撕裂感劇烈胸痛或背痛，有時可能放射至腹部與四肢，甚至誤認為心肌梗塞，也可能出現呼吸困難、冒冷汗、意識混亂或單側肢體無力等類中風症狀，若有類似情形，應儘速就醫，把握黃金搶救時間。

北醫附醫院長施俊明表示，這次成功的手術正是高齡友善醫療的最佳實踐。隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者的醫療需求日益增加，醫療決策不再單憑年齡數字，更須綜合考量功能狀況、個別需求及病人意願。因此，率先由心臟內科及骨科擬訂高齡友善臨床照護指引，並積極推動病人回饋指標（PROMs, Patient-Reported Outcome Measures），從病人角度出發，提供最適切且具尊嚴的醫療服務。

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