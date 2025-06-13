健康網》吃蛋影響膽固醇？ 醫：「怎麼煮」才是健康關鍵字

醫師表示，蛋白質營養高，只要吃法對了，選擇低溫烹調，如水煮等，即使膽固醇偏高，1天1蛋也沒問題；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人注重健康，對於易致三高的食物也是小心翼翼怕過量。科博特診所院長劉博仁表示，許多人因膽固醇偏高而不敢吃雞蛋，但巴西1篇研究以水煮和油煎方式做比較，發現煎蛋加熱越久、溫度越高、放越久，蛋中的壞膽固醇就越多。也就是說，不是雞蛋不好，重點在於「怎麼煮」；只要選擇低溫烹調，即使膽固醇偏高，1天1蛋也沒問題。

研究：煎蛋易致「氧化膽固醇」升高

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，門診時，常有病人詢問膽固醇偏高，是否還能吃雞蛋？根據1篇巴西聖保羅學者所做的研究，將雞蛋拿來「水煮」和「油煎」，並觀察裡面的膽固醇會如何改變。結果發現，煎蛋真的比較不健康，並總結出以下重點：

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●煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，這種壞東西會讓血管發炎、變硬，也是心血管疾病的風險因子。

醫師指出，據國外研究，煎蛋加熱越久、溫度越高、放越久，蛋中的壞膽固醇就越多。也就是說，不是雞蛋不好，重點在於「怎麼煮」；示意圖。（圖取自freepik）

●雞蛋加熱越久、溫度越高、放越久，這些壞膽固醇就越多。

●相較之下，水煮蛋產生的氧化物就少很多，對身體也比較友善。

因此，劉博仁指出，依據該研究結果，表示不是雞蛋不好，而是烹調方式很重要。如果膽固醇偏高，建議攝取方式如下：1天1顆蛋沒問題，蛋白質很棒，營養也高；選擇水煮蛋、蒸蛋、蛋花湯這類低溫烹調法；荷包蛋或是炒蛋如果油用得很少，而且烹煮過程不會太久，相對也是安全的；避免「油煎蛋」、「炸蛋」、「鍋邊焦香蛋」等高溫高油烹調方式；遵循以上攝取要點，才能吃得健康又安心。

劉博仁強調，雞蛋可以吃，但別亂煮；只要吃法對了，蛋是超級食物。至於膽固醇高的人，記得多注意整體飲食，最好避免攝取太多反式脂肪、飽和脂肪食物以及加工食品。

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