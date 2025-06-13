自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

愛滋確診 可望創22年新低

2025/06/13 05:30
愛滋確診 可望創22年新低

▲為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署祭出愛滋自我篩檢試劑推廣活動。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

愛滋確診 可望創22年新低

▲疾管署提醒，發生性行為應要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布，今年1至5月本國籍愛滋病毒感染者人數新增359例，較去年同期下降15%，若此趨勢不變，預估今年全年將跌破千人關卡，可望寫下22年新低紀錄。

感染降15% 估今年剩900例

疾管署副署長羅一鈞表示，國內愛滋病毒感染疫情，原本2018至2023年連續6年下降，並於2023年新增數跌破1千例，但去年不降反升至1001例。

羅一鈞指出，今年1至5月本國籍愛滋病毒感染者人數新增359例，較去年同期減少64例，下降15%，其中68人為15至24歲年輕族群，佔19%，比例與去年差不多，主要感染原因皆為不安全性行為。若此趨勢不變，預估今年可望下探850至900例，並創22年新低。

在暑假到來前夕，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署宣布祭出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自今日凌晨0時起至6月22日午夜23時59分止，活動期間每日前500筆訂單，每筆上限為2劑，均可享免運。民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨付款，不需額外支付45元物流費，即可取得篩檢試劑。

疾管署推篩檢劑超商免運

疾管署指出，亦可前往合作民間團體、衛生局（所）等實體服務點或利用自動服務機取得篩檢試劑。上網登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。若呈陽性即便沒有不適，也要儘速至愛滋指定醫事機構檢驗，當次掛號費及部分負擔可獲補助。

疾管署提醒，發生性行為應要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液。有性行為者至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，每年至少1次；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，更建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中