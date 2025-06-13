愛滋確診 可望創22年新低

▲為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署祭出愛滋自我篩檢試劑推廣活動。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署提醒，發生性行為應要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布，今年1至5月本國籍愛滋病毒感染者人數新增359例，較去年同期下降15%，若此趨勢不變，預估今年全年將跌破千人關卡，可望寫下22年新低紀錄。

感染降15% 估今年剩900例

疾管署副署長羅一鈞表示，國內愛滋病毒感染疫情，原本2018至2023年連續6年下降，並於2023年新增數跌破1千例，但去年不降反升至1001例。

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羅一鈞指出，今年1至5月本國籍愛滋病毒感染者人數新增359例，較去年同期減少64例，下降15%，其中68人為15至24歲年輕族群，佔19%，比例與去年差不多，主要感染原因皆為不安全性行為。若此趨勢不變，預估今年可望下探850至900例，並創22年新低。

在暑假到來前夕，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署宣布祭出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自今日凌晨0時起至6月22日午夜23時59分止，活動期間每日前500筆訂單，每筆上限為2劑，均可享免運。民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨付款，不需額外支付45元物流費，即可取得篩檢試劑。

疾管署推篩檢劑超商免運

疾管署指出，亦可前往合作民間團體、衛生局（所）等實體服務點或利用自動服務機取得篩檢試劑。上網登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。若呈陽性即便沒有不適，也要儘速至愛滋指定醫事機構檢驗，當次掛號費及部分負擔可獲補助。

疾管署提醒，發生性行為應要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液。有性行為者至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，每年至少1次；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，更建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

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