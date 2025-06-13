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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

雙光子影像導引 提升放射治療精準度、護癌友心肺

2025/06/13 09:57

台北慈濟醫院設立體表立體定位放射治療中心，導入「雙光子影像導引系統」。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院設立體表立體定位放射治療中心，導入「雙光子影像導引系統」。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕放射線治療是乳癌整合性治療中重要的一部份，常於手術後進行，降低復發風險、提升整體治療成效，根據術後病理報告與分期，醫師會評估是否針對乳房、胸壁或淋巴區進行放射線照射，並依個別病人制定治療計畫，國內醫學中心醫院已導入「雙光子影像導引系統」，提供更高的放射治療精準度與安全性，優化癌症病人治療品質。

台北慈濟醫院放射腫瘤科主任黃經民指出，傳統放射治療技術對於某些特殊治療範圍及角度的乳癌患者，在減少日後罹患心血管疾病、放射性肺炎等風險較為困難，因此，台北慈濟醫院發展短弧度乳房照射技術配合雙光子影像導引，選擇較小角度的弧形路徑，減少對側乳房劑量，集中劑量於腫瘤區域，特別是左側乳癌病人，能更有效降低心臟及肺照射劑量，以確保腫瘤治療且精準監控全程治療，有效降低正常器官的輻射暴露並保護病人隱私，成為乳癌放射治療的新特點。

黃經民說，結合交叉影像導航系統與體表影像導航系統的雙光子影像導引，同步搭配直線加速器使用，適用於各部位腫瘤，其方式是利用兩組診斷級高畫質的X光影像，在治療過程中即時確認腫瘤位置，幫助醫師更精準的把放射線集中在病灶處，並且能夠快速修正病人躺姿，減少因身體移動而影響治療準確性。並利用光點與熱感偵測技術，掃描病人的身體表面，隨時掌握呼吸和身體動作變化，減少輻射使用、也不需要在皮膚上標記，更能保障病人安全與隱私。

台北慈濟醫院雙光子影像導引系統在乳癌治療已超過5千人次，黃經民指出，雙光子影像導引系統在癌症放射治療應用廣泛，除乳癌外，還包括肺癌、肝癌、腦瘤等，而醫療團隊在治療前與過程中都會提供充分衛教與協助，提升治療效果，若民眾有疑慮建議及時與醫師進行溝通。

選擇小角度動態調控射束行進方向（深藍色圓弧線），有效將治療劑量集中在腫瘤區域，保護肺及心臟，降低不必要照射劑量與產生副作用機率。（台此慈濟醫院提供）

選擇小角度動態調控射束行進方向（深藍色圓弧線），有效將治療劑量集中在腫瘤區域，保護肺及心臟，降低不必要照射劑量與產生副作用機率。（台此慈濟醫院提供）

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