自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》前屏東縣議員劉育豪肝癌逝 常見B肝引發

2025/08/15 16:42

前屏東縣議員劉育豪近日不敵肝癌過世，享年58歲。（圖取自臉書）

前屏東縣議員劉育豪近日不敵肝癌過世，享年58歲。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨籍屏東縣前議員劉育豪不敵肝癌，於14日晚間病逝，享年58歲。劉育豪在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷兩次換肝，最後仍不敵病魔辭世。

據報導，劉育豪曾擔任兩屆屏東市民代表，兩屆屏東縣議員，曾擔任時任立委潘孟安（現總統府秘書長）的服務處副主任。在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷2次換肝，最後不敵肝癌過世，享年58歲。

三軍總醫院衛教資料說明，肝是人體內最大的器官，位於人體的右腹腔內，橫膈膜下方，肝和一些器官的位置並列包括了食道、胃、一部分小腸和大腸、胰臟頭部等。肝分成左、右兩葉，其中右葉較大，約佔肝的3/5。

肝葉由許多肝小葉組成，成人的肝約1.2公斤。正常的肝可切除80%，剩下的20%就可以持維身體機能。肝可以製造膽汁、製造人體內的抗凝劑及血漿蛋白、吞噬已破壞的紅血球、白血球及部分細菌、解毒作用、葡萄糖的產生與儲存及進行營養物的代謝反應等。

三軍總醫院表示，在台灣地區引起肝癌最重要的原因是B型肝炎病毒的感染，約80%；其次是C型肝炎，約10到15%。B或C型肝炎病毒及酒精等在引發肝癌產生前，都會經過一段漫長的慢性肝炎期。

在這段期間，病患經過多次的肝炎發作後，肝臟受到破壞，產生纖維化，並再經過再生成結節，使肝臟循環系統發生改變，最後形成肝硬化。肝臟硬化後，人體免疫力降低，變異的細胞也逐漸失去控制能力而長成癌症，約80到90%的肝癌患在生肝癌前都有肝硬化情形；攝取黃麴毒素的食品也可很高的致癌率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中