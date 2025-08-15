健康網》前屏東縣議員劉育豪肝癌逝 常見B肝引發

前屏東縣議員劉育豪近日不敵肝癌過世，享年58歲。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨籍屏東縣前議員劉育豪不敵肝癌，於14日晚間病逝，享年58歲。劉育豪在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷兩次換肝，最後仍不敵病魔辭世。

據報導，劉育豪曾擔任兩屆屏東市民代表，兩屆屏東縣議員，曾擔任時任立委潘孟安（現總統府秘書長）的服務處副主任。在2024年診斷罹患肝癌，一年來經歷2次換肝，最後不敵肝癌過世，享年58歲。

請繼續往下閱讀...

三軍總醫院衛教資料說明，肝是人體內最大的器官，位於人體的右腹腔內，橫膈膜下方，肝和一些器官的位置並列包括了食道、胃、一部分小腸和大腸、胰臟頭部等。肝分成左、右兩葉，其中右葉較大，約佔肝的3/5。

肝葉由許多肝小葉組成，成人的肝約1.2公斤。正常的肝可切除80%，剩下的20%就可以持維身體機能。肝可以製造膽汁、製造人體內的抗凝劑及血漿蛋白、吞噬已破壞的紅血球、白血球及部分細菌、解毒作用、葡萄糖的產生與儲存及進行營養物的代謝反應等。

三軍總醫院表示，在台灣地區引起肝癌最重要的原因是B型肝炎病毒的感染，約80%；其次是C型肝炎，約10到15%。B或C型肝炎病毒及酒精等在引發肝癌產生前，都會經過一段漫長的慢性肝炎期。

在這段期間，病患經過多次的肝炎發作後，肝臟受到破壞，產生纖維化，並再經過再生成結節，使肝臟循環系統發生改變，最後形成肝硬化。肝臟硬化後，人體免疫力降低，變異的細胞也逐漸失去控制能力而長成癌症，約80到90%的肝癌患在生肝癌前都有肝硬化情形；攝取黃麴毒素的食品也可很高的致癌率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法