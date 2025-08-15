陽明交大附醫學生 赴宜蘭社區上萬里民做健檢

陽明交通大學附設醫院連續13年，率領由陽明交通大學學子組成的社團「十字軍宜蘭隊」，走入社區拜訪上萬名里民，進行居家式健康檢查及問卷調查。（陽交大附醫提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕陽明交通大學附設醫院連續13年，率領由陽明交通大學學子組成的社團「十字軍宜蘭隊」，走入社區拜訪上萬名里民，進行居家式健康檢查及問卷調查，截至今年訪視33個里，預計明年完成全宜蘭市38里的追蹤記錄，尋找潛在長照、失智服務需求者。

陽交大附醫結合陽交大辦理暑期訪視，每年針對宜蘭市不同區域里民進行居家健檢，今年為期5天，由醫護率學子走入65歲以上里民家中，預計拜訪1千多人，提供必要健康衛教服務。

請繼續往下閱讀...

陽交大附醫指出，透過訪視並協助衛生局整合及拓展據點、中心服務，進一步擴大對高齡者的照護深度與廣度，尋找潛在需要長照服務個案，並及早介入，延緩失能與失智進程，讓宜蘭長者獲得更完善服務。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，陽交大附醫的社區訪視，確實為宜蘭市在地流行病學做出貢獻，同時提供醫療機構及衛福單位有力的田野資料背景，有鑑於長者罹患失能及失智比率升高，感謝院方也將失智症列為探索重點之一，透過強而有力的數據，給予相關部門研究解決方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法