高醫跨國合作SMA治療 獲登全球頂尖醫學期刊

高醫小兒部教授鐘育志帶領的團隊，與跨國合作SMA治療，獲登《新英格蘭醫學雜誌》。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫療團隊，針對尚未出現症狀的嬰兒型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者的跨國臨床試驗中，與全球10個國家的醫療中心共同合作，研究成果於今（15日）登上全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》，是全台唯一參與的研究機構。

高醫指出，SMA是一種罕見且嚴重的遺傳退化性神經肌肉疾病，因SMN1 基因變異導致脊髓前角運動神經元退化。嬰兒型SMA若未及時診斷與治療，病程可能迅速惡化導致肌肉無力、呼吸衰竭，甚至有80%在2歲前死亡。

請繼續往下閱讀...

這項SMA研究自 2019 年起於全球11個國家進行，包括美國、英國、比利時、澳洲及台灣等，共納入 26 名出生後 6 週內、經基因檢測確診SMA且尚未出現症狀的嬰兒，接受每日口服 SMN2 基因剪接調節劑Risdiplam治療並追蹤24個月。

結果顯示，完成追蹤的23名嬰兒全數存活且無需依賴永久呼吸器或鼻胃管；91%能自行坐立、站立甚至行走，其中SMN2 基因2個拷貝且尺神經複合肌肉動作電位至少1.5 mV的嬰兒，有80% 在1年內達成「獨坐超過 5 秒」的重要里程碑，整體過程未出現嚴重副作用，顯示此療法在病程早期介入的安全性與有效性。

除了榮登《新英格蘭醫學雜誌》，高醫團隊與合作夥伴推動的SMA新生兒基因篩檢5年成果，也發表於國際權威期刊《孤兒罕見疾病雜誌》，成為全球罕病防治的重要參考。

鐘育志（左）專長治療神經肌肉疾病、神經代謝性疾病、神經遺傳疾病，對SMA治療更是投入相當多心力。（高醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法