自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高醫跨國合作SMA治療 獲登全球頂尖醫學期刊

2025/08/15 15:49

高醫小兒部教授鐘育志帶領的團隊，與跨國合作SMA治療，獲登《新英格蘭醫學雜誌》。（高醫提供）

高醫小兒部教授鐘育志帶領的團隊，與跨國合作SMA治療，獲登《新英格蘭醫學雜誌》。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫療團隊，針對尚未出現症狀的嬰兒型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者的跨國臨床試驗中，與全球10個國家的醫療中心共同合作，研究成果於今（15日）登上全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》，是全台唯一參與的研究機構。

高醫指出，SMA是一種罕見且嚴重的遺傳退化性神經肌肉疾病，因SMN1 基因變異導致脊髓前角運動神經元退化。嬰兒型SMA若未及時診斷與治療，病程可能迅速惡化導致肌肉無力、呼吸衰竭，甚至有80%在2歲前死亡。

這項SMA研究自 2019 年起於全球11個國家進行，包括美國、英國、比利時、澳洲及台灣等，共納入 26 名出生後 6 週內、經基因檢測確診SMA且尚未出現症狀的嬰兒，接受每日口服 SMN2 基因剪接調節劑Risdiplam治療並追蹤24個月。

結果顯示，完成追蹤的23名嬰兒全數存活且無需依賴永久呼吸器或鼻胃管；91%能自行坐立、站立甚至行走，其中SMN2 基因2個拷貝且尺神經複合肌肉動作電位至少1.5 mV的嬰兒，有80% 在1年內達成「獨坐超過 5 秒」的重要里程碑，整體過程未出現嚴重副作用，顯示此療法在病程早期介入的安全性與有效性。

除了榮登《新英格蘭醫學雜誌》，高醫團隊與合作夥伴推動的SMA新生兒基因篩檢5年成果，也發表於國際權威期刊《孤兒罕見疾病雜誌》，成為全球罕病防治的重要參考。

鐘育志（左）專長治療神經肌肉疾病、神經代謝性疾病、神經遺傳疾病，對SMA治療更是投入相當多心力。（高醫提供）

鐘育志（左）專長治療神經肌肉疾病、神經代謝性疾病、神經遺傳疾病，對SMA治療更是投入相當多心力。（高醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中