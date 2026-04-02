清明連假防腸病毒 幼童健康不可忽視

勤洗手與環境消毒，成連假防堵腸病毒關鍵。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕清明連假將至，返鄉團聚與出遊人潮增多，南市衛生局提醒，腸病毒仍在社區活躍，民眾需提高警覺。幼童、托兒所及室內遊樂場等人群密集場所，都是病毒傳播的高風險區。

衛生局表示，截至今（2026）年3月底，南市腸病毒門急診就診累計3312人次，全國累計5萬8359人次。雖然南市目前尚無重症病例，但全國已有4例腸病毒併發重症確定病例，包括2例腸病毒D68型、1例克沙奇A4型及1例克沙奇A16型，其中1例已死亡，顯示病毒仍持續於社區中活動，不可輕忽。

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衛生局局長李翠鳳提醒，腸病毒傳染力強，成人感染多無症狀，容易將病毒帶回家中，危及幼童健康。防疫重點包括勤洗手5步驟：濕、搓、沖、捧、擦。5大洗手時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後。環境消毒方面，孩子常接觸的門把、桌椅及玩具，可用1000ppm 漂白水（1：50稀釋）定期擦拭。生病在家休息，避免將病毒帶至學校或社區。

李翠鳳強調，連假期間出入公共場所機會增加，落實日常衛生與防疫措施，不僅保護自己，也能守護家中幼童與親友健康。

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