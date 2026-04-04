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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》外表不胖也危險 研究揭隱形肥胖真相

2026/04/04 22:08

專家表示，傳統BMI只告訴你「重不重」，卻不知道重量裡有多少是脂肪、肌肉，可能忽略潛藏代謝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，傳統BMI只告訴你「重不重」，卻不知道重量裡有多少是脂肪、肌肉，可能忽略潛藏代謝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人明明體重正常，卻出現小腹、體脂偏高甚至健檢異常。營養師薛曉晶指出，研究發現傳統BMI可能低估近4成的肥胖風險。因此，別只看BMI，應同步檢視腰圍與代謝指標，並透過飲食調整與增加肌肉量及早介入，避免「隱形肥胖」悄悄提高健康風險。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，2026年3月發表於《Communications Medicine》的研究，點出只看BMI，可能忽略了潛藏代謝風險的族群。傳統的BMI 判斷簡單，只告訴你「重不重」，卻不知道重量裡有多少是脂肪、肌肉，更看不出脂肪是否囤積在腹部。這導致不少「看起來不胖」的「泡芙人」，但體脂偏高、肌肉量不足、脂肪集中在腹部，可能已存在代謝風險。

研究也指出，女性如久坐上班族、產後或更年期族群特別常見；男性體脂肪 ≥ 25%也要注意，腹部脂肪堆積與代謝風險也會上升。即使外表不胖，只要腰圍增加或健檢數據異常，都需提高警覺。

薛曉晶表示，EASO結合了BMI、腰圍-身高比，將代謝問題納入評估。即使BMI未達肥胖標準，只要腰圍過大（腰高比≥0.5）且合併至少一項的血糖、血脂或血壓異常，也可能被歸類為肥胖，特別用來找出腹部脂肪過多的高風險族群。

薛曉晶建議「泡芙人」的改善之道，關鍵不只是減重，而是提升身體組成品質，不妨每餐攝取足量蛋白質與蔬菜，減少精製糖與加工食品，並搭配規律肌力訓練，可以降低內臟脂肪，幫助代謝恢復穩定。

薛曉晶總結，如果民眾苦惱腰圍增加、體脂偏高，或健檢出現血糖、血脂、血壓異常，可以進一步諮詢專業意見，進行更精確的評估與個人化建議。

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