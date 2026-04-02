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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》愛咬冰塊、眉毛變稀不是小毛病 醫揭缺營養8警訊

2026/04/02 20:30

潤生復健科診所院長王竣平指出，當身體缺乏微營養素時，常會出現一些問題，如常做惡夢可能缺B1、咬冰塊可能缺鐵等，提醒若症狀反覆出現未改善，應找出問題源頭；情境照。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平指出，當身體缺乏微營養素時，常會出現一些問題，如常做惡夢可能缺B1、咬冰塊可能缺鐵等，提醒若症狀反覆出現未改善，應找出問題源頭；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眉尾慢慢變稀疏、老是愛咬冰塊、做惡夢，當心可能都是身體警訊。潤生復健科診所院長王竣平指出，當身體缺乏微營養素時，常會出現一些問題，例如：常做惡夢可能缺B1、眉毛稀疏可能缺碘、想咬冰塊可能是缺鐵、腰痠可能缺維生素D。此外，反覆發作的右側肩頸緊繃，則可能是膽囊出問題。他並列出8種常被忽略的微營養素警訊，提醒若症狀反覆出現，且只能短暫改善，應找出問題源頭。

王竣平在臉書粉專發文指出，許多身體經常出現的問題，一般人都以為與症狀發生的地方相關。其實，反覆出現卻一直找不到原因的不適或症狀，很可能就是身體在提醒你，或許缺了哪些相關微營養。對此，他也列出以下8大身體警訊，提醒應多留意。

惡夢、睡不好：維生素B1耗盡

頻繁做惡夢、睡不好、容易煩躁，加上飲食偏甜，很多時候，都跟缺乏維生素B1有關。B1會幫助身體把糖分變成可以用的能量，當B1不足，神經系統就會開始失去穩定性，造成情緒起伏、睡眠品質下降。

眉尾變稀：碘與甲狀腺的訊號

若發現眉尾慢慢不見了，往往和碘攝取不足有關。碘是合成甲狀腺素的關鍵原料，而甲狀腺掌管全身的代謝節奏，當資源不足，身體會先留住資源保護重要的心臟、大腦等器官，毛髮生長自然被往後排。

一直想咬冰塊：鐵質不足的訊號

營養學中，這類現象被稱為「異食癖」，常見於鐵質缺乏的狀態。鐵是紅血球攜帶氧氣的核心元素，當鐵不足時，身體缺氧，大腦便會出現特殊的補償行為，包括對冰塊、泥土等非食物的渴望。

右側肩頸緊繃：恐是膽囊出問題

有些人長期右側肩頸固定出現僵硬，按了會鬆，但過幾天又回復，反覆循環。王竣平說，這種情況在復健科常見，當膽汁分泌或流動不順時，會透過神經反射表現在右側肩膀，稱為「牽涉痛」。也就是說，你感覺痛的地方，不一定是源頭。當右側肩頸反覆出現問題時，消化與膽囊功能也值得一起評估。

刷牙流血：可能不只是缺維生素C

很多人疑惑補了維他命C，為什麼牙齦還是流血？很多時候，答案就藏在每天的糖攝取裡。飲食中攝取到的葡萄糖與維生素C競爭同一個通道，因此，當糖攝取偏高時，維生素C會被排在後面，雖然補進去了，但卻用不到。

指甲白點、皮膚出油：鋅正被消耗

指甲白點變多或是皮膚開始變得特別容易出油，都可能與鋅有關。鋅在體內參與很多反應，特別是在處理碳水化合物的時候。當飲食偏高糖、高精緻澱粉，鋅也會被快速消耗，並反映在指甲與皮膚上。

腰痠、情緒低落、呼吸敏感：維生素D不足

在處理慢性下背痛時，除了影像與動作評估，王竣平說，通常也會留意患者維生素D的狀態。維生素D不只與骨頭有關，缺乏時，可能出現下背部不適、情緒低落、呼吸道敏感。補充後，整體狀態會逐步改善。

留意反覆出現的警訊：痛處不一定是痛源

王竣平提醒，問題並非身體沒有提醒，而是我們有沒有注意。情緒的波動、睡眠的變化、指甲與皮膚的細節、肌肉反覆的緊繃，當一個症狀反覆出現，而且只能短暫改善，代表源頭還沒找到。有些問題需要動作與姿勢去修正，有些需要營養去補上，
有些是兩者一起處理，才會真正改善。

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