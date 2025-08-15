自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

26歲女甲亢釀心臟擴大險衰竭 健檢發現救命

2025/08/15 14:17

員榮醫院心臟內科主任醫師陳裕峰解析，甲亢時，甲狀腺激素分泌過多，會使心臟加速、增強收縮，長期恐加重心臟負擔。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名26歲女子到醫院健檢照X光，醫師發現心臟擴大，她進一步到員榮醫療體系員榮醫院就醫，追查後發現女子有甲狀腺家族病史，經按時服藥近10個月後，如今已痊癒。員榮醫院心臟內科主任醫師陳裕峰表示，嚴重的心臟肥大可能導致心臟衰竭，危及生命，千萬不要輕忽。

陳裕峰表示，患者很幸運拍個X光片就發現心臟擴大，隨即就醫。如果沒有治療，後續心臟功能持續惡化，甚至於常見所謂的心室頻脈，致命性的心律不整，嚴重的可能猝死。

陳裕峰說，患者有甲狀腺症狀的家族史，甲狀腺功能亢進（甲亢）可能導致心臟肥大。甲亢時，甲狀腺激素分泌過多，會使心臟加速、增強收縮，長期下來可能造成心臟負擔過重，進而導致心臟肥大，甚至心臟衰竭。

陳裕峰解釋，心臟衰竭患者常見症狀為喘，如活動後會喘，或者是躺下去的時候會喘，更嚴重的甚至連說話就感到喘，有些腳會伴有水腫。心臟衰竭患者找出病因，除了服藥，也能借由EECP（體外反搏治療）治療，陳裕峰說，這種方式無侵入性、無須手術、無須住院，病人在門診時躺在治療床上，穿壓力褲讓氣囊套配合心跳擠壓下肢，靠機械作用提高主動脈舒張壓，在不增加心臟負荷的情況下，改善心肌代謝與功能，增加心臟血流的作用。

