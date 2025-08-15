自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》國泰醫院首度發行永續報告書 取得英國標準協會查證

2025/08/15 14:23

國泰綜合醫院永續報告書取得英國標準協會查證；院長簡志誠（左）從英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪（右）手中，取得證書。（國泰醫院提供）

國泰綜合醫院永續報告書取得英國標準協會查證；院長簡志誠（左）從英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪（右）手中，取得證書。（國泰醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球近來飽受極端氣候影響，屢見災損，突顯地球永續的重要性。國泰醫院與全球同步，近年致力於各方面實踐永續，繼去年與台灣永續能源研究基金會共同簽署「醫院永續發展倡議書」後，今年首度發行永續報告書，並取得英國標準協會（BSI）查證，為國內醫療機構少數取得GRI國際準則之永續報告書典範，體現永續承諾。

國泰醫院首度出版的永續報告書，遵循GRI準則，以「永續治理與策略、氣候、健康、培力及社會共好」為五大主軸，擘劃醫療永續藍圖。包括開辦「氣候與健康管理師證照培訓」專班，共培訓院內43名主管取得「氣候與健康管理師」證照，並在去年成立「永續發展委員會」，轄下分設永續治理、卓越醫療、幸福職場、社會共融等4組，由各部門各司其職積極投入各項永續專案的推動，多面向實踐永續作為。

國泰醫院院長簡志誠表示，醫療機構不僅是健康守護者，也承擔推動社會永續的責任。涵蓋健康促進、氣候行動、優質教育等多面向的永續議題，近年已列為國泰醫院院內定期研討，並推展至各單位精進實踐的重點，院方亦定期舉辦永續講座，邀請院外專家與院內淨零績優單位分享，不僅有助持續形塑全院ESG文化，亦更接軌國際趨勢。

簡志誠感謝英國標準協會（BSI）對於醫院的肯定，首次出版即通過國際第三方至高榮譽的查證，不僅提升報告書公信力，更是對醫院為落實永續投入諸多努力的肯定。

英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪表示，國泰醫院在各面向推動永續已有很好的展現，不僅得到國內外多項外部肯定，也獲得國際標準查證證書，很榮幸能協助國泰醫院完成此次永續報告書的查證。放眼未來，2050淨零排放政策及對醫療產業重要的永續供應鏈管理等，都是值得持續精進的方向。

國泰醫院表示，未來將持續透過永續治理架構，將淨零碳排、健康促進、人才培育與社會共好等五大策略主軸整合於營運核心，並致力建構一個醫病、員工與社區共好的醫療永續環境，亦朝國家淨零轉型目標與健康永續的未來邁進。

