健康 > 傷病癌症 > 外傷

澎湖海空緊急後送雙啟動 分送骨折、中風病人就醫

2025/08/15 16:38

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，將中風病人送往高雄榮總搶命。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，將中風病人送往高雄榮總搶命。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因轄管離島重點，海空運為主要交通命脈，今（15）日分傳海空運緊急醫療後送齊發，分由花嶼海運骨折病人前往馬公、澎湖三總空運中風病人前往高雄榮總搶命，再次印證澎湖後送醫療網的重要性。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區今（15）日11時10分接獲花嶼衛生室通報，有一民眾左手開放性骨折，因未符合空中轉診條件，急需後送就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上PP-3519巡防艇前往指定海域應處。

第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，3519艇於12時43分抵達花嶼漁港，順利將病患、家屬及醫護人員共計3人接駁上艇後隨即航返馬公港，並於13時30分靠港，交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。

另外，今日也後送1名50多歲女性，因非創傷性顱內出血經三軍總醫院澎湖分院醫療團隊妥適處置後，透過衛生福利部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動本縣駐地直昇機後送機制，轉診至高雄榮民醫院接受進一步治療。

澎湖縣衛生局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。

澎湖海巡隊馳援花嶼，載運左手骨折民眾前往馬公就醫。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊馳援花嶼，載運左手骨折民眾前往馬公就醫。（澎湖海巡隊提供）

