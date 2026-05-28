健康網》零卡飲料喝越多越想尿 醫揭1成分恐讓膀胱拉警報

泌尿科醫師林柏廷說明，零糖、零卡不代表對膀胱比較溫和，若本身已有頻尿、尿急、夜尿等困擾，其中所含成分可能是刺激膀胱因子之一；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了戒糖、控制體重，會把含糖飲料改成零卡飲料，認為糖分少一點，身體負擔也會跟著降低。對此，泌尿科醫師林柏廷說明，零糖、零卡不代表對膀胱比較溫和，若本身已有頻尿、尿急、夜尿等困擾，人工甜味劑可能是刺激膀胱的觸發因子之一。

林柏廷於臉書粉專發文指出，控制代謝症候群與肥胖，確實有助於改善部分排尿症狀，因此減少糖分攝取方向並沒有錯。不過，臨床上也有患者明明已戒掉含糖飲料，改喝零卡可樂，卻仍持續出現頻尿、急尿等問題，關鍵可能在於代糖成分踩到膀胱的警報器。

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林柏廷說明，阿斯巴甜、糖精、醋磺內酯鉀等人工甜味劑，雖然可作為甜味替代品，但卻可能是泌尿道裡潛在的搗亂者。從分子生物角度來看，代糖可能讓膀胱平滑肌上的L型鈣離子通道變得更敏感，鈣離子更容易流進細胞，進而讓逼尿肌過度敏感、更容易收縮，導致更常想跑廁所。

林柏廷表示，有離體動物實驗發現，在接近飲用一罐市售代糖飲料後，即使在很低濃度下，人工甜味劑就可能讓逼尿肌收縮幅度增加約10-13%。雖然幅度不算巨大，但對本來就有尿急、頻尿、夜尿，或因攝護腺肥大讓膀胱長期受壓的人來說，可能就像「最後一根稻草」，讓症狀更明顯。

此外，不只男性需要注意，林柏廷提及，一項針對女性的大型觀察研究發現，每天飲用1份以上人工甜味飲料者，混合性尿失禁機率略高。不過，這不代表代糖一定會造成尿失禁，而是提醒人工甜味劑可能和咖啡因、酒精、辛辣食物一樣，屬於可能刺激膀胱的飲食觸發因子。

林柏廷提醒，飲食研究不宜走向「完全不能碰」或「證據未到百分百就當沒這回事」兩種極端。若已經有頻尿、尿急、夜尿等困擾，可先嘗試暫停1-2週人工甜味劑的攝取，並觀察排尿頻率、急尿感、夜尿次數是否改善。強調不是每個人都會對代糖敏感，仍應以自己的泌尿系統狀況作為攝取考量。

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