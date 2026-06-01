創系40年第1次 高醫大舉辦公衛系加袍典禮

高醫大公衛系創系40週年，首度舉辦加袍典禮，為未來的準公衛師們披上短白袍工作服。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕呼應台北市公共衛生師公會推動以短白袍作為公共衛生師專業工作服的倡議，高雄醫學大學公共衛生學系今年成立40週年，首度舉辦「加袍典禮」，57位學生在師長的見證下，披上短白袍宣讀誓詞，將投入守護民眾健康的行列。

高醫大指出，首辦加袍典禮的意義，在於透過具有象徵性的儀式，陪伴學生從校園學習邁向公共衛生實務與專業身分認同。穿上短白袍，不只是專業身分的展現，更代表願意以公共衛生專業知識與公共使命，投入守護人群健康、預防疾病與促進健康公平的工作。

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57位準公衛師穿上短白袍宣誓將投入守護民眾健康的行列。（高醫大提供）

首屆公共衛生學系加袍典禮，共有57位大三與大四學生共同參與，即將進入實習場域的大三學生，透過加袍儀式展開從課堂走向公共衛生現場的重要歷程；而即將畢業的大四學生，則在眾人祝福下，迎向公共衛生師國家考試與專業實務挑戰。

高醫大公衛系系主任謝慧敏表示，期待學生在加袍後，能以準公衛師的身分自我期勉，帶著在學校累積的知識、能力與價值，走入實習與實務現場。台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏也期勉學生，透過加袍典禮，看見公衛師的專業角色與社會價值，未來共同建構更健康、更公平、更具韌性的台灣。

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