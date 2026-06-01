健康網》中風搶救不能等！ 百萬網紅授「BE FAST」口訣保命

百萬網紅卡洛斯．賈拉米洛表示，有些中風患者最先出現的可能只是突然頭暈，辨認中風別只記「FAST」，現在要升級成「BE FAST」，可在黃金搶救時間決定生死；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中風是全球重要死因之一，許多患者被救治後，卻可能面臨半身癱瘓等長期後遺症。許多人以為中風一定會出現嘴歪、手腳無力等典型症狀，然而，身兼功能醫學專家的百萬網紅卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，有些中風患者最先出現的可能只是突然頭暈、走路不穩或視力模糊，常被誤認疲勞或血壓問題而延誤就醫。他提醒，辨認中風別只記「FAST」，現在要升級成「BE FAST」，可在黃金搶救時間決定生死。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube上擁有573萬粉絲，他近期拍影片分享，避免獨自一人時因中風而喪命的方法。他表示，據統計，全球平均每3秒就有1人中風，中風後有些人因此喪命，部分能完全恢復，但也有人從此失去行動能力、語言功能。中風患者的預後差異，很多時候取決於是否能及早發現並迅速送醫，這絕非單純依靠運氣。

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辨識別只記FAST 最好升級成「BE FAST」

卡洛斯．賈拉米洛說明，中風又稱腦血管意外，主要分為缺血性與出血性2大類。缺血性中風是因腦部血管被血栓阻塞，導致腦組織缺氧壞死；出血性中風則是血管破裂出血，造成腦部受壓與損傷。兩者治療方式截然不同，一旦出現疑似症狀，最重要的是立即送醫診斷，而非自行服用藥物。

研究顯示，中風發生後若未及時恢復腦部血流，每分鐘約有190萬個神經元死亡，同時損失數十億個神經連結。這些神經細胞掌管記憶、語言、思考與行動能力，一旦受損便可能造成永久性後遺症。

卡洛斯．賈拉米洛表示，中風發生後，把握黃金搶救時間成為關鍵，一般民眾聽過辨識中風口訣為「FAST」原則：

●F（Face）：臉部歪斜

●A（Arm）：手臂無力

●S（Speech）：說話不清

●T（Time）：立即就醫

他提醒，FAST口訣雖然實用，卻可能漏掉部分發生在小腦或腦幹的中風患者，因此近年更建議使用「BE FAST」辨識法，其中，除了原本的FAST，再新增兩項重要警訊，可提高辨識率：

●B（Balance）平衡：突然間失去平衡、步態不穩，走路偏向一側。

●E（Eyes）眼睛：突然突發性視力喪失、視線模糊，或出現複視，亦即看東西有雙重影子，又或是視野缺損，如突然看不到下半部或兩側視野。

卡洛斯．賈拉米洛強調，如果突然出現嚴重的眩暈、一生中最劇烈的突發性頭痛、意識混亂，或是單側肢體麻木，但症狀在15分鐘內就完全消失，千萬不要以為「只是壓力大、沒事了」，這有可能是大腦發出的最後通牒。

卡洛斯．賈拉米洛總結，若身邊有人出現疑似中風症狀，應立即撥打119送醫，記錄症狀開始的時間，同時避免給予食物、飲水或藥物。因為中風最怕的不是發病，而是延誤治療，多爭取1分鐘，就可能多保住一部分腦功能，甚至改變一生。

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