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健康 > 杏林動態

彰基迎接創院130年 總院長陳穆寬宣示不關病床、護病比達標

2026/06/01 14:47

彰基總院長陳穆寬重申彰基堅持「護病比絕對合法」與「不關病床」的初心。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬重申彰基堅持「護病比絕對合法」與「不關病床」的初心。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院迎接創院130週年，今天（1日）舉辦「彰基130醫療宣教關懷研討會」，以「參與宣教愛的故事，從現在開始」為主軸，結合歷史回顧、科技應用與跨界對話，重新詮釋醫療宣教在當代社會中的角色與使命。總院長陳穆寬強調不忘初衷，並宣示護病比絕對達標及不關病床的2大堅持。

研討會提出「AI靈性醫療雷達」概念，嘗試透過科技工具，更早辨識患者在情緒、信仰與心靈層面的需求，協助醫療人員不只看見疾病本身，也能更敏銳地看見患者真正的需要。院方表示，彰基深耕中台灣醫療，130年來不變的核心精神，是將醫療視為關懷生命的行動，而非單純的疾病治療。

彰基董事長兵政隆強調「雙福」與「雙翼」精神，致力於照顧鄉親與員工的身心健康。（彰基提供）

彰基董事長兵政隆強調「雙福」與「雙翼」精神，致力於照顧鄉親與員工的身心健康。（彰基提供）

彰基董事長兵政隆強調彰基核心的「雙福」與「雙翼」價值。他說，「雙福」意即醫療當中有福音，也有福利，能照顧鄉親的身體健康；「雙翼」則是同時照顧員工與照顧鄉親。

總院長陳穆寬則指出，彰基是以「愛」為初心設立的醫院，不論外界環境如何改變，都要讓愛的火炬繼續燃燒。他並強調彰基為了照顧病人及員工的兩大堅持，第一是「護病比絕對達標」必須讓醫療體系與護理人員得到最好的照顧；第二是維護病人就醫權利，堅持「不關病床」。讓富人尊敬彰基醫療人員，更要讓貧窮、沒有關係的病人都能得到最好的治療；真正「讓富人看得起、也讓窮人看得起」。在商業化的醫療亂象中，彰基作為非營利教會醫院，更應堅守初心照顧全台病人。

彰基130醫療宣教關懷研討會全體大合照。（彰基提供）

彰基130醫療宣教關懷研討會全體大合照。（彰基提供）

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