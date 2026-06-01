禾榮科技擴大研發量能 期引領精準癌症治療邁向國際

禾榮科技今天於新竹生物醫學園區舉行企業總部大樓新建工程動土典禮，產官學研界貴賓共同執鏟動土。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕禾榮科技今天於新竹生物醫學園區舉行企業總部大樓新建工程動土典禮，產官學研界貴賓共同執鏟動土，齊聚見證禾榮科技邁向新里程碑的重要時刻，預計2028年完工，未來將成為禾榮科全球營運管理、頂尖研發創新與高端醫藥製造的核心基地。

包括衛福部、新竹科學園區管理局官員、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣副縣長邱俐俐等多位中央及地方官員首長出席動土典禮。

請繼續往下閱讀...

禾榮科技董事長許金榮指出，因應公司近年在AB-BNCT 技術領域的突破性發展，以及國際化專業人才的快速擴編，現有辦公與實驗空間已不敷使用，即便先前已多次向科管局申請擴租，仍緊繃至極限。因此，公司向科管局承租土地，興建的總部大樓承載了全體同仁與投資人的極大期待。

總部大樓將打造為地上10層、地下3層的現代化智能生醫建築。建築內部規劃行政營運中心、高規格的前瞻研發實驗室與符合國際標準的中子捕獲治療專用藥物廠房。

許金榮表示，自2020年禾榮科技入駐新竹竹北生醫園區以來，始終專注於最前沿的癌症治療技術研發，不僅成功推進了臨床應用的步伐，更逐步構建出屬於台灣自主研發的精準醫療生態鏈。今天的動土典禮，是禾榮從「技術研發階段」正式邁向「規模化商用與國際市場佈局」的關鍵轉折點。未來將以此基地為核心，結合竹北生醫園區的產業聚落優勢，持續擴大在標靶放射治療市場的領先地位，為生技產業注入強勁的成長動能。

楊文科表示，禾榮科技提供高效率精準癌症療法，利用含硼藥物在腫瘤細胞中的累積，並通過中子引發的物理反應進行細胞級的放射治療，結合了標靶治療和放射治療的優點，更加精準有效，也減少對周圍正常組織的傷害。期待禾榮科技立足新竹縣、穩固台灣、放眼世界，造福更多人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法