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健康網》走路喘累以為體力差 專家揭糖尿病恐讓「這器官」變沒力

2026/06/01 17:46

營養師曾建銘提醒，糖友若出現走路變喘、容易疲倦、腳水腫、晚上睡覺要墊高枕頭或體重突然增加，不一定只是老化或體力變差；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘提醒，糖友若出現走路變喘、容易疲倦、腳水腫、晚上睡覺要墊高枕頭或體重突然增加，不一定只是老化或體力變差；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕控糖族群經常擔心血糖高傷腎，卻忽略血糖對於健康的損害，並不僅止於此。營養師曾建銘指出，很多糖友很在意血糖、糖化血色素、腎功能，卻常忽略一件事：糖尿病也會增加心臟衰竭風險。提醒若出現走路變喘、容易疲倦、腳水腫、晚上睡覺要墊高枕頭或體重突然增加，不一定只是老化或體力變差，建議進一步評估心臟負擔，才能從控糖進階到心腎代謝一起顧。

曾建銘於臉書粉專發文表示，心臟衰竭不是心臟「停止跳動」，而是心臟變得比較沒力、比較僵硬，無法有效把血液打出去。早期症狀常常不明顯，病人可能只是覺得走路比較喘、容易累、腳水腫、晚上睡覺要墊高枕頭，或是體重突然增加。若出現以上狀況，醫生常會建議安排「NT-proBNP」抽血檢查。

曾建銘表示，簡單來說，可以把NT-proBNP想像成是心臟壓力警報器。當心臟承受壓力，如血壓高、身體水分滯留、腎功能下降、心臟負荷變大時，心肌細胞就可能釋放出這個訊號。數值越高，代表心臟負擔可能越大，需要進一步評估。不過，他也表示，NT-proBNP偏高並不等於一定是心臟衰竭。

此外，曾建銘提醒，對於上述狀況，以下糖友須特別注意：1.罹患糖尿病多年；2.合併高血壓；3.腎功能下降或蛋白尿；4.肥胖、代謝症候群；5.曾有冠心病或心肌梗塞；6.最近容易喘、疲倦、水腫、活動力下降。他表示，目前糖尿病心衰竭篩檢常以NT-proBNP 125 pg/mL作為重要參考值；若偏高，醫師可能會安排心臟超音波、心電圖，或進一步轉介心臟科評估。腎功能不好時，NT-proBNP也可能偏高，所以一定要搭配症狀、年齡、腎功能與整體病史一起判讀。

曾建銘提醒，糖尿病照護不是只把血糖壓低，而是要保護心臟、腎臟與血管。血糖漂亮很好，但如果喘、腫、累越來越明顯，切勿只當成老化或體力差，糖尿病管理，要從控糖進階到心腎代謝一起顧。

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