健康網》群毒亂舞！11歲童同時染A型流感與A型鏈球菌

2025/08/15 14:51

近日有兒科醫師診治同時感染A型流感與A型鏈球菌的兒童，同時提醒家長，若孩子生病，別拿以前沒吃完的藥給孩子吃。（圖取自shutterstock）

近日有兒科醫師診治同時感染A型流感與A型鏈球菌的兒童，同時提醒家長，若孩子生病，別拿以前沒吃完的藥給孩子吃。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕群毒亂舞！兒科醫師分享近期診治過同時A型流感與A型鏈球菌同時感染的11歲兒童，提醒家長，在這個「病毒亂舞」時代，若孩子生病了，請盡快就醫；特別是不能隨意給孩子吃之前沒吃完的藥物。

兒科醫師簡維新在臉書粉專「王杰凱小兒科診所」表示，近日有位11歲兒童因週末連續高燒39-40度來就醫，媽媽是醫護人員，因孩子在3歲的時候就曾經因為A型流感併發肺炎鏈球菌肺炎在馬偕醫院住院，所以發現退燒藥壓不下來就帶來檢查。簡維新表示，病童的症狀與身體檢查有很多不典型之處：

（1）沒有典型流感的倦怠與肌肉酸痛：當事人在高燒40度的當下，還是可以與人有說有笑。才決定加上驗腺病毒。

（2）完全沒有典型A型鏈球菌的喉嚨超級痛：檢查發現咽喉很紅腫，這需要優先考慮A型鏈球菌。但是他說「完全不會痛」。

（3）一開始呼吸道的症狀已經嚴重：A型流感與在感染的前48小時，通常是連續發燒合併頭痛倦怠畏寒肌肉酸痛。A型鏈球菌，在感染的前48小時，通常是喉嚨嚴重疼痛，不一定都會伴隨嚴重發燒。這2種感染皆會帶來咳嗽、有痰、鼻塞；這些呼吸道症狀初期不會太嚴重，常常是退燒以後才開始變嚴重。

最後簡維新提醒各位家長，孩子生病的時候，請記得自己只是家長，不要一直拿以前生病剩下來的藥給孩子吃，彷彿當作自己是醫師。

