自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健保6月起擴大癌症PARP抑制劑給付 乳癌等755人受惠

2025/05/19 20:24

健保署自6月起擴大給付標靶藥PARP抑制劑。（記者林志怡攝）

健保署自6月起擴大給付標靶藥PARP抑制劑。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕乳癌、攝護腺癌都對我國民眾健康造成重大威脅，健保署經共擬會議討論通過，將於6月放寬2項PARP抑制劑給付標準，可用於特定條件的乳癌、攝護腺癌等癌別，且都是國際治療指引中首選治療藥物或建議使用的藥物，預估可嘉惠775名癌症病友，挹注年藥費約9.79億元。

根據衛福部國民健康署2022年癌症登記報告，乳癌名列女性標準化發生率首位，卵巢癌則名列第7位，男性方面，攝護腺癌名列男性標準化發生率第3位，且較2021年攀升2個名次。

健保署指出，為提升癌症病人的治療權益，經共擬會通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」，並從今年6月起生效，預估嘉惠約775名癌症病友，挹注年藥費約9.79億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，目前PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，本次擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群，共通過2項藥品，包括「olaparib」及「niraparib」。

黃育文表示，這次擴增給付的藥物，在乳癌屬證據等級Category 1及首選治療，且三大主要HTA組織皆建議給付；在攝護腺癌屬Category 1及三大主要HTA組織皆建議給付；在卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌，含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品屬Category 1，含niraparib成分藥品屬三大主要HTA組織皆建議給付。

健保署解釋，含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品，可延長整體存活期中位數17.9個月，從57.3個月增加至75.2個月，另含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期11.4個月，達到19.6個月。

另對於「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險之早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險；對於「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變之轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併含abiraterone成分藥品可延緩無惡化存活期中位數。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中