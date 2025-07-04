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健康 > 杏林動態

公務機關首聘公衛師 石崇良：健保署開啟專技人力新篇章

2025/07/04 15:55

健保署長石崇良今（4日）表示，健保署首度開出公共衛生師職缺，成為「公衛師法」通過以來，第一個公開徵求公衛人才的公務機關。（記者邱芷柔攝）

健保署長石崇良今（4日）表示，健保署首度開出公共衛生師職缺，成為「公衛師法」通過以來，第一個公開徵求公衛人才的公務機關。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署首度開出公共衛生師職缺，成為「公衛師法」通過以來，第一個公開徵求公衛人才的公務機關。健保署長石崇良今（4日）表示，這項任用代表是肯定公共衛生專業，也有助於健保署推動更全面的健康計畫與整合照護政策。

「公衛師法」是在2020年COVID-19疫情期間通過，當時正值台灣防疫壓力升高，社會對公衛人力的需求與重視也顯著提升，自2021年起，國家開始辦理公衛師專技高考，至今已舉行五屆，卻未曾有考取者進入政府部門任職，引發立委關注。

今年6月9日，立委劉建國於立法院質詢時，要求衛福部檢討相關制度規劃，強調應為公衛師提供更多公職任用機會。如今健保署即成為首個公開徵才的機關，徵才公告至7月11日截止，目前已有報名者，但署方希望有更多人參與。

石崇良說明，此次任用源於2名原通過高考的受訓人員在訓練期間退訓，健保署依規定，報請主管機關同意，改以公衛師資格轉任，這樣的轉任機制早已存在，但過去多用於醫師、藥師、物理治療師等醫事人員，這次則首次應用於公衛師。

石崇良說，這次以公衛師進用，是在制度內的彈性應用，也讓更多具證照的人才有機會參與健保署業務。健保署目前的工作不只有保險業務，還有健康計畫推動與跨部門整合，例如「大家醫計畫」、「居家醫療」、「長照銜接」等，這些都需要流行病學、統計、健康規劃等專業，而公衛師具備這樣的訓練背景，非常適合加入。

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