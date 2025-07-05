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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》保健食品來補鈉？ 醫：不如一把鹽

2025/07/05 14:55

食鹽每克約390毫克的鈉，但保健食品中每克只有約120毫克的鈉，醫師表示，想要補鈉不如吃飯時加點鹽；示意圖。（圖取自freepik）

食鹽每克約390毫克的鈉，但保健食品中每克只有約120毫克的鈉，醫師表示，想要補鈉不如吃飯時加點鹽；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位抽血報告顯示缺鈉的阿伯，沒有水腫、也沒有心肝腎衰竭的警訊，水有喝、飯也有吃，就是鹽不太夠，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊建議「水要喝夠，鹽可以1天補3-5克」，結果阿伯表示每天都有喝保健食品，還不夠嗎？攤開成分表，食鹽每克約390毫克的鈉，但保健食品中每克只有約120毫克的鈉。阿伯回家加點鹽後，回診抽血，不缺鈉氣色也變好了。

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」說明，保健食品的名字雖然聽起來很營養，但其實主要是由胺基酸與維生素B群，再加一些大蒜萃取物、甜味劑、色素香料組成，其中有「麩胺酸鈉」（MSG）但MSG跟「鹽巴」還是兩回事，兩者差了快3倍，換句話說，想要靠保健食品來補鹽，可能要喝一整罐才夠，不如撒一點鹽巴來得單純實際。

王婷翊指出，對於慢性腎病的患者來說，配方太複雜的營養品，有可能增加腎臟代謝的負擔，比較不建議亂喝。有時候體力差、昏沉沒精神，不只是老化，也可能是電解質失衡。

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