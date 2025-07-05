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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》停經後又出血是子宮內膜癌警訊！ 國健署：出現6症狀快就醫

2025/07/05 14:21

國民健康署提醒，停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多，或持續性的紅色分泌物。這些都是子宮內膜異常的警訊，不可掉以輕心。（圖取自freepik）

國民健康署提醒，停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多，或持續性的紅色分泌物。這些都是子宮內膜異常的警訊，不可掉以輕心。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮內膜癌是女性常見的婦科癌症，好發於50歲以上、特別是停經後的女性。由於此類癌症早期警訊為陰道異常出血，若能及早察覺並接受治療，存活率相對較高。國民健康署提醒，停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多，或持續性的紅色分泌物。有些女性也可能出現疲倦、貧血或下腹悶痛等不適，這些都是子宮內膜異常的警訊，不可掉以輕心。

異常出血是重要警訊

國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁網站發文分享，子宮內膜癌的早期徵兆以陰道異常出血最為常見，包括然而，部分女性因對疾病認知不足，可能輕忽或誤解這些警訊。平時應關注身體變化，把握治療時機，守住健康的第一道防線。以下為常見的迷思與澄清：

迷思1：子宮內膜癌只發生在停經後婦女。

澄清：雖然子宮內膜癌好發於停經前後的女性，特別是50-60歲，但年輕女性也可能罹患，尤其許多女性在初經或停經前後，月經不規則被視為正常，而容易忽略異常出血，延誤就醫。

迷思2：沒有性行為或子宮頸抹片檢查結果正常，就不會得子宮內膜癌。

澄清：子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌。而子宮頸抹片主要是藉由刮取子宮頸細胞觀察可疑的病理變化，僅少數（10%）子宮內膜癌患者的惡性細胞從內膜剝落至子宮頸，並隨子宮頸抹片檢查時被發現。故抹片結果正常但有異常症狀者，仍應儘速就醫。

子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌。（圖取自freepik）

子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌。（圖取自freepik）

研究指出BMI超過30 罹患子宮內膜癌風險大增

國健署表示，子宮內膜癌常見危險因子包括肥胖、長期月經異常、多囊性卵巢症候群、糖尿病、婦癌家族史，以及曾長期使用含雌激素的藥物等，國外研究指出，子宮內膜癌患者中，肥胖比例為50-70%。隨著臺灣生活型態日益西化，肥胖人口逐年上升，子宮內膜癌的發生率也呈現持續攀升的趨勢。根據國內研究進一步發現，我國肥胖女性罹患子宮內膜癌的風險，是正常體重女性的2倍，顯示控制體重對於預防子宮內膜癌具有重要意義。

體重管理護健康 早期就醫有保障

國健署提到，目前雖然尚無國際公認合適的子宮內膜癌篩檢工具，但研究顯示，規律運動有助於降低20–30%罹患子宮內膜癌的風險；配合健康飲食與體重控制，則可進一步降低相關癌症風險。國民健康署吳昭軍署長提醒女性朋友，若發現身體出現異常出血或其他不尋常症狀時，務必及早就醫，由專業醫師協助診斷與處置，並將健康行動融入日常，為自己累積長期的健康基礎，降低罹病風險，及早行動掌握健康主動權，擁抱更精采的人生。

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