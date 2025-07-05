彰基電子耳基金補足健保醫療落差 助聽障朋友

本次盛會集結多國專家與聽力師，聚焦耳科新知與電子耳照護，為台灣耳科醫療注入嶄新動能。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕健保署已開放補助18歲以下、雙耳極重度聽損兒童進行雙側電子耳植入手術。然而，仍有部分患者因不符資格或費用差額，難以獲得完整治療，彰化基督教醫院成立的電子耳基金會，在總院長陳穆寬關懷下，針對65歲以下、但未符合健保補助資格的病人，協助申請費用補助，讓患者完成手術與復健，重返「聽見美好」的世界。

台灣耳科醫學會年會暨國際研討會今（5日）於彰基國際培訓中心登場，集結來自日本、韓國、越南、泰國等國的傑出耳科專家，以及台灣近55位講師與座長以及聽力師共同探討耳科新知、耳部手術、人工電子耳及數位聽力照護等主題，引領電子耳照護與聽力醫學邁向新境界，為台灣耳科醫療注入嶄新動能。

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彰基總院長陳穆寬指出，這次匯集全球9個國家專家學者探討耳部疾病的多元面向，包括新生兒聽力篩檢、人工電子耳植入、暈眩症及聽神經瘤等，共同促進跨領域交流，為耳科醫療發展樹立良好典範。彰基持續致力於提升耳科診療技術，提供患者最優質的醫療服務，並推動相關研究發展，為民眾健康貢獻最大心力。

目前於彰基出生的新生兒，大多於出生後3天內完成第一次聽力篩檢，以「自動聽性腦幹反應（AABR）」檢查輕中度以上聽損。若初篩未通過，將安排於滿月時複篩；若仍未通過，則安排腦波檢查，以釐清為「感覺神經性聽損」或「傳導性聽損」，並於6個月內啟動助聽器與聽語療育，達到黃金治療期內的有效介入。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基致力提升耳科技術，推動國際交流，守護全民健康。（彰基提供）

台灣耳科醫學會年會暨國際研討會今天在彰基舉行，集結國內外專家，共同交流電子耳、聽力照護與耳科手術等最新醫療發展。（彰基提供）

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