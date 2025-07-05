自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

彰基電子耳基金補足健保醫療落差 助聽障朋友

2025/07/05 13:55

本次盛會集結多國專家與聽力師，聚焦耳科新知與電子耳照護，為台灣耳科醫療注入嶄新動能。（彰基提供）

本次盛會集結多國專家與聽力師，聚焦耳科新知與電子耳照護，為台灣耳科醫療注入嶄新動能。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕健保署已開放補助18歲以下、雙耳極重度聽損兒童進行雙側電子耳植入手術。然而，仍有部分患者因不符資格或費用差額，難以獲得完整治療，彰化基督教醫院成立的電子耳基金會，在總院長陳穆寬關懷下，針對65歲以下、但未符合健保補助資格的病人，協助申請費用補助，讓患者完成手術與復健，重返「聽見美好」的世界。

台灣耳科醫學會年會暨國際研討會今（5日）於彰基國際培訓中心登場，集結來自日本、韓國、越南、泰國等國的傑出耳科專家，以及台灣近55位講師與座長以及聽力師共同探討耳科新知、耳部手術、人工電子耳及數位聽力照護等主題，引領電子耳照護與聽力醫學邁向新境界，為台灣耳科醫療注入嶄新動能。

彰基總院長陳穆寬指出，這次匯集全球9個國家專家學者探討耳部疾病的多元面向，包括新生兒聽力篩檢、人工電子耳植入、暈眩症及聽神經瘤等，共同促進跨領域交流，為耳科醫療發展樹立良好典範。彰基持續致力於提升耳科診療技術，提供患者最優質的醫療服務，並推動相關研究發展，為民眾健康貢獻最大心力。

目前於彰基出生的新生兒，大多於出生後3天內完成第一次聽力篩檢，以「自動聽性腦幹反應（AABR）」檢查輕中度以上聽損。若初篩未通過，將安排於滿月時複篩；若仍未通過，則安排腦波檢查，以釐清為「感覺神經性聽損」或「傳導性聽損」，並於6個月內啟動助聽器與聽語療育，達到黃金治療期內的有效介入。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基致力提升耳科技術，推動國際交流，守護全民健康。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，彰基致力提升耳科技術，推動國際交流，守護全民健康。（彰基提供）

台灣耳科醫學會年會暨國際研討會今天在彰基舉行，集結國內外專家，共同交流電子耳、聽力照護與耳科手術等最新醫療發展。（彰基提供）

台灣耳科醫學會年會暨國際研討會今天在彰基舉行，集結國內外專家，共同交流電子耳、聽力照護與耳科手術等最新醫療發展。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中