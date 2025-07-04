台大醫院祭獎金留人 住院醫師每月最高2萬元

台大醫院今（4日）證實，8月起將針對住院醫師發放獎勵金，每月最高可達2萬元。

（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕急診室人力吃緊，連台大醫院也傳出急診住院醫師須招到第二、第三輪才補齊人力，為防私立醫院以高薪挖角，台大醫院今（4日）證實，8月起將針對住院醫師發放獎勵金，每月最高可達2萬元，以穩定基層醫師人力。

本報今天獨家報導，醫界龍頭台大醫院即將迎來新掌舵者，由現任新竹分院院長、胸腔暨重症醫學專家余忠仁教授出線，將於8月1日接任總院院長，余也透露，上任後首要任務之一，就是提高醫師與醫事人員的留任率。

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在「留才」策略中，住院醫師獎勵制度是一大關鍵。台大醫務秘書陳彥元說明，由於住院醫師薪資受公務人員制度限制，無法調整，因此改以獎金方式補強，自8月起常態性發放，並視核定時間回溯至6月或7月起計算。

陳彥元說，獎金金額依科別負擔不同，原則為「不同工、不同酬」，每月介於2千至2萬元不等，像急診等高強度科別，將有最高額度獎勵。他也提到，除了急重症等高壓科別，過去一度搶手的兒科，近年也出現留才壓力。

8月時值新院長上任，不過陳彥元表示，這項制度其實早在去（2024）年夏天就開始規劃，10月由院方高層達成共識後，進入細部設計與行政流程，包括預算調整與報教育部核備。經費將由院方盈餘內部重分配，例如原本盈餘撥存3元，未來改為2.5元，將0.5元挪作獎金支出。

陳彥元說，目前台大醫院每年約有150名新進住院醫師，總數約700人左右，這項獎勵制度的支出金額不小，院方將持續觀察其成效與各科人力招募情況。

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