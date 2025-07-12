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健康 > 名人健康事

健康網》江蕙哽咽道出病魔纏身 醫：肺栓塞是重症

2025/07/12 21:09

江蕙復出開唱，唱了3首歌後，呼籲大家重視健康。（寬宏提供）

江蕙復出開唱，唱了3首歌後，呼籲大家重視健康。（寬宏提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕唱完3首，二姐江蕙在高雄巨蛋復出演唱會，哽咽道出對抗病魔的心路歷程，她對全場的歌迷喊話：「你們一定會擔心我，如果我不好的話，我不會站在這邊，我是健康寶寶，阿蕙現在很好！」

江蕙在演唱會上提醒長輩鐵粉一定要養成健康檢查的習慣，她也要年輕人多多關心老人家，並語重心長地說：「發現有一點不對勁，就可以立刻開刀，不然一直拖，拖到最後小病變大病，這樣就不好了，沒有健康的身體，就沒有幸福的未來。」

江蕙在2015年罹癌（腺體癌化），在開刀與反覆化療中，多次生死交關，包括肺栓塞、大出血等狀況。醫師指出，肺栓塞會出現咳嗽、咳血、呼吸急促、心跳加快、胸痛、頭暈等症狀。嚴重時會引發急性肺水腫、右心衰竭、血壓下降，甚至突發性昏迷、猝死，甚至連最重要的嗓音都受到波及。

胸腔科醫師蘇一峰曾推論，從二姐的抗癌日記中可以看出她非常辛苦，因為反覆的化療與開刀，產生肺栓塞。肺栓塞是內科的重症，發生的當下會有生命危險，尤其是嚴重時會心肺功能驟降，突發喘、咳血，甚至低血壓休克。

根據「三軍總醫院衛教資料」上提到，肺栓塞是部分的肺臟血管被血管內的固體、液體或空氣塊所形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，進而造成低血氧。一般來說，病患有胸痛、呼吸困難、呼吸急促、水腫、發紺等症狀。

此外，因患者需要服用抗凝劑，所以應避免跌倒、拔牙等容易出血的情形。若須拔牙，也應告知牙科醫師目前有服用藥物。另外，因為患者易有呼吸困難、喘的情況，所以可將常用的東西放在易取之處，減少耗氧量，並維持環境安靜，以減少不適，採漸進式的活動訓練，以避免過度消耗氧氣引起的不適。

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