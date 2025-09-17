胸腔病院鏡檢中心一站式服務 民眾照顧腸胃健康更便捷

衛福部胸腔病院仁德院區成立鏡檢中心，全新啟用。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部胸腔病院台南仁德院區設立全新的「鏡檢中心」今（17）天正式啟用，導入先進的腸胃內視鏡檢查與診斷，周邊民眾不用遠赴市區大醫院，可就近獲得一站式的高品質治療服務，減少舟車勞頓，健康照護更便捷。

胸腔病院內科主任盧明志指出，胃癌與大腸癌長年位居國人10大癌症排名，早期篩檢是提高存活率的關鍵，相當重要。盧明志說，新鏡檢中心整合「篩檢、診斷、治療」，一站式服務，非常便利；並採用高規格的器械消毒設備，且規劃獨立恢復區與分流動線，有效降低交叉感染風險，為民眾打造安全、舒適的檢查環境。

盧明志呼籲，國人應重視腸胃健康，定期接受胃檢查，以提高早期發現與治療成功率；歡迎民眾透過官網、電話或門診預約，胸腔病院全力為大家的健康把關。

院長黃紹宗表示，身為在地重要醫療據點，鏡檢中心的啟用，代表著該院從「專科深化」邁向「服務廣化」的里程碑，未來在胸腔領域外，也將致力於拓展服務範疇，並持續引進最新技術與設備，提供更全面的醫療照護。

黃紹宗強調，鏡檢中心的啟用，不僅象徵醫院轉型與服務多元化的重要進展，也有助於提升檢查量能與早期診斷率，甚至讓南關線周邊居民都能就近獲得高品質照護，減少跨區轉診，以及交通奔波的負擔。

衛福部胸腔病院仁德院區成立鏡檢中心，全新啟用。（胸腔病院提供）

