健康網》壯男腫瘤塞滿腸道 罹大腸癌！醫：莫輕忽痔瘡

⽲馨醫療腸胃科林相宏提醒，青壯年上班族不要等到症狀嚴重才就醫。若有持續的⾎便、糞便型態改變或不明腹痛，務必盡早檢查。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「應該只是痔瘡吧？」、「壓⼒⼤才會出⾎啦！」，對許多正值事業衝刺期的青壯年來說，⾝體的警訊往往被解讀成「⼩⽑病」，能忍就忍。⼀名45歲男⼦排便出⾎、糞便不成形⻑達半年，仍堅信只是飲食不當或檢查造成的⼩問題，直到肚⼦痛到難以忍受才就醫，結果⼤腸鏡⼀照，腫瘤幾乎塞住整條腸道，確診⼤腸癌。

⽲馨醫療腸胃科醫師林相宏指出，這名個案過度逃避他的症狀。雖然在半年間糞便潛⾎檢查呈現陽性反應，他仍⾃我安慰「只是檢查弄傷」；甚⾄開始調整飲食、規律作息，期待症狀能⾃然消失。但疾病並沒有因此改善，反⽽在半年後惡化成腸道狹窄，必須緊急轉診。「這就是很多上班族常⾒的⼼態，認為⼯作太忙、壓⼒太⼤，硬是把⾎便、腹痛歸咎於⽣活習慣，⽽不是警覺可能是癌症。」

根據臨床統計，有症狀才願意檢查的患者中，超過6成確診時已是⼤腸癌第三或第四期。林相宏強調，⼤腸癌雖然進展緩慢，但⼀旦出現⾎便、排便習慣改變、甚⾄「裡急後重」（有便意卻排不乾淨）的狀況，往往代表腫瘤已經存在。「尤其年輕族群⼤腸癌多發⽣在接近肛⾨的位置，⾎便症狀非常明顯，卻被誤以為是痔瘡，拖到最後發現都已經偏晚期。」

⼤腸癌已連續多年⾼居台灣癌症排⾏榜前段班，且有年輕化趨勢。林相宏提醒，上班族⻑時間外食、愛吃炸雞排、燒烤或宵夜，加上菸酒應酬，都是風險因⼦。「如果還習慣把疲憊、便⾎、肚⼦痛當作壓⼒⼤或飲食太油，反⽽讓⾃⼰錯過黃⾦治療期。」

政府提供⽅便的篩檢資源。符合資格的⺠眾（45 ⾄ 74 歲，或 40 ⾄ 44 歲有家族病史者），每兩年可享有⼀次免費的糞便潛⾎檢查。「這項檢查只需要把糞便樣本交給健保特約院所，就能知道腸道是否有出⾎風險，及早安排⼤腸鏡檢查。對比動輒數⼗萬元的治療費⽤，篩檢不但免費，更可能救你⼀命。」林相宏呼籲。

「在職場再忙，健康才是真正的本錢。」林相宏提醒，青壯年上班族不要等到症狀嚴重才就醫。若有持續的⾎便、糞便型態改變或不明腹痛，務必盡快做檢查；即便沒有症狀，也應善⽤政府提供的免費篩檢，早期發現⼤腸癌，早期治療。

⽲馨醫療腸胃科林相宏談到：一名壯年男便便出⾎、糞便不成形⻑達半年，仍堅信只是飲食不當或檢查造成的⼩問題。直到肚⼦痛到難以忍受才就醫。結果腫瘤幾乎塞住整條腸道，確診⼤腸癌。（禾馨醫療提供）

