自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》壯男腫瘤塞滿腸道 罹大腸癌！醫：莫輕忽痔瘡

2025/09/17 18:49

⽲馨醫療腸胃科林相宏提醒，青壯年上班族不要等到症狀嚴重才就醫。若有持續的⾎便、糞便型態改變或不明腹痛，務必盡早檢查。（圖取自shutterstock）

⽲馨醫療腸胃科林相宏提醒，青壯年上班族不要等到症狀嚴重才就醫。若有持續的⾎便、糞便型態改變或不明腹痛，務必盡早檢查。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「應該只是痔瘡吧？」、「壓⼒⼤才會出⾎啦！」，對許多正值事業衝刺期的青壯年來說，⾝體的警訊往往被解讀成「⼩⽑病」，能忍就忍。⼀名45歲男⼦排便出⾎、糞便不成形⻑達半年，仍堅信只是飲食不當或檢查造成的⼩問題，直到肚⼦痛到難以忍受才就醫，結果⼤腸鏡⼀照，腫瘤幾乎塞住整條腸道，確診⼤腸癌。

⽲馨醫療腸胃科醫師林相宏指出，這名個案過度逃避他的症狀。雖然在半年間糞便潛⾎檢查呈現陽性反應，他仍⾃我安慰「只是檢查弄傷」；甚⾄開始調整飲食、規律作息，期待症狀能⾃然消失。但疾病並沒有因此改善，反⽽在半年後惡化成腸道狹窄，必須緊急轉診。「這就是很多上班族常⾒的⼼態，認為⼯作太忙、壓⼒太⼤，硬是把⾎便、腹痛歸咎於⽣活習慣，⽽不是警覺可能是癌症。」

根據臨床統計，有症狀才願意檢查的患者中，超過6成確診時已是⼤腸癌第三或第四期。林相宏強調，⼤腸癌雖然進展緩慢，但⼀旦出現⾎便、排便習慣改變、甚⾄「裡急後重」（有便意卻排不乾淨）的狀況，往往代表腫瘤已經存在。「尤其年輕族群⼤腸癌多發⽣在接近肛⾨的位置，⾎便症狀非常明顯，卻被誤以為是痔瘡，拖到最後發現都已經偏晚期。」

⼤腸癌已連續多年⾼居台灣癌症排⾏榜前段班，且有年輕化趨勢。林相宏提醒，上班族⻑時間外食、愛吃炸雞排、燒烤或宵夜，加上菸酒應酬，都是風險因⼦。「如果還習慣把疲憊、便⾎、肚⼦痛當作壓⼒⼤或飲食太油，反⽽讓⾃⼰錯過黃⾦治療期。」

政府提供⽅便的篩檢資源。符合資格的⺠眾（45 ⾄ 74 歲，或 40 ⾄ 44 歲有家族病史者），每兩年可享有⼀次免費的糞便潛⾎檢查。「這項檢查只需要把糞便樣本交給健保特約院所，就能知道腸道是否有出⾎風險，及早安排⼤腸鏡檢查。對比動輒數⼗萬元的治療費⽤，篩檢不但免費，更可能救你⼀命。」林相宏呼籲。

「在職場再忙，健康才是真正的本錢。」林相宏提醒，青壯年上班族不要等到症狀嚴重才就醫。若有持續的⾎便、糞便型態改變或不明腹痛，務必盡快做檢查；即便沒有症狀，也應善⽤政府提供的免費篩檢，早期發現⼤腸癌，早期治療。

⽲馨醫療腸胃科林相宏談到：一名壯年男便便出⾎、糞便不成形⻑達半年，仍堅信只是飲食不當或檢查造成的⼩問題。直到肚⼦痛到難以忍受才就醫。結果腫瘤幾乎塞住整條腸道，確診⼤腸癌。（禾馨醫療提供）

⽲馨醫療腸胃科林相宏談到：一名壯年男便便出⾎、糞便不成形⻑達半年，仍堅信只是飲食不當或檢查造成的⼩問題。直到肚⼦痛到難以忍受才就醫。結果腫瘤幾乎塞住整條腸道，確診⼤腸癌。（禾馨醫療提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中