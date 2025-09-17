世界病人安全日》今年首季病安1.9萬件 藥物最多近4成

世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日，衛福部統計，今年第一季影響對象涉及病人的事件計有1.9萬餘件，以藥物事件為多，其次為跌倒、管路事件。馬偕醫院醫療品質部部長李君儀說，跌倒事件最難預防，即使可預測風險，仍須病人、家屬、醫療團隊共同合作才能降低發生機會。

衛福部統計，2025年第一季（1月1日至3月31日期間），透過機構通報病安事件共20,304件、個人通報為34件，括藥物事件8,065件（佔39.7%）、跌倒事件4,487件（佔22.1%）、管路事件2,368件（佔11.6%）。

請繼續往下閱讀...

另事件發生後受影響對象涉及病人的事件共有19,982件，傷害事件共5,621件（佔28.1%），其中有456件（佔2.3％）對病人健康的影響程度在重度以上；2025年第一季通報死亡案件共158件，其中145件為不預期心跳停止死亡案件，與病安未必有關，因此需予以扣除，與病安相關死亡事件計13件。

李君儀說明，馬偕醫院的病安通報事件中，以藥物事件為多，占比7成左右，其次為跌倒事件、管路事件，不過藥物事件約98%會在給藥階段就被發現，並未直接影響病人，而醫院的藥師也會協助確認開立處方、計量單位等有無錯誤，系統亦設有阻擋機制。

李君儀也提到，跌倒事件方面，有些病人本來身體情況都相當良好，突然因為生病住院，可能不適應自己用藥後的身體情況、醫院的環境，或是因為其他睡眠問題而使用安眠藥，晚上昏昏沉沉、又處於相對陌生的環境下，就有跌倒可能，也有部分是因為浴室地面溼滑而意外滑倒。

因此，李君儀提醒，跌倒是所有病安事件中最難預防的，患者生病後，不見得會意識到自己有衰弱情況，想要像健康時一樣走動，進而增加風險，需要病人、家屬、醫療團隊共同合作才能避免，醫院也會儘可能找出高風險患者並提供衛教資訊，在環境設置上增加扶手等輔助設施。

醫事司長劉越萍則說，近期病安事件以藥物相關為多，但多數都會在影響病人前就被發現並改正，因此傷害程度相對低，與之相比，過去10餘年來，跌倒事件都是病安通報事件數量之冠，醫療院所雖可篩選高危險族群，但很難防止跌倒，因此會極力防範、希望讓衝擊變小，或透過科技協助，及早發現異常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法