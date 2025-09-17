自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

世界病人安全日》今年首季病安1.9萬件 藥物最多近4成

2025/09/17 17:15

世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日。（記者林志怡攝）

世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日，衛福部統計，今年第一季影響對象涉及病人的事件計有1.9萬餘件，以藥物事件為多，其次為跌倒、管路事件。馬偕醫院醫療品質部部長李君儀說，跌倒事件最難預防，即使可預測風險，仍須病人、家屬、醫療團隊共同合作才能降低發生機會。

衛福部統計，2025年第一季（1月1日至3月31日期間），透過機構通報病安事件共20,304件、個人通報為34件，括藥物事件8,065件（佔39.7%）、跌倒事件4,487件（佔22.1%）、管路事件2,368件（佔11.6%）。

另事件發生後受影響對象涉及病人的事件共有19,982件，傷害事件共5,621件（佔28.1%），其中有456件（佔2.3％）對病人健康的影響程度在重度以上；2025年第一季通報死亡案件共158件，其中145件為不預期心跳停止死亡案件，與病安未必有關，因此需予以扣除，與病安相關死亡事件計13件。

李君儀說明，馬偕醫院的病安通報事件中，以藥物事件為多，占比7成左右，其次為跌倒事件、管路事件，不過藥物事件約98%會在給藥階段就被發現，並未直接影響病人，而醫院的藥師也會協助確認開立處方、計量單位等有無錯誤，系統亦設有阻擋機制。

李君儀也提到，跌倒事件方面，有些病人本來身體情況都相當良好，突然因為生病住院，可能不適應自己用藥後的身體情況、醫院的環境，或是因為其他睡眠問題而使用安眠藥，晚上昏昏沉沉、又處於相對陌生的環境下，就有跌倒可能，也有部分是因為浴室地面溼滑而意外滑倒。

因此，李君儀提醒，跌倒是所有病安事件中最難預防的，患者生病後，不見得會意識到自己有衰弱情況，想要像健康時一樣走動，進而增加風險，需要病人、家屬、醫療團隊共同合作才能避免，醫院也會儘可能找出高風險患者並提供衛教資訊，在環境設置上增加扶手等輔助設施。

醫事司長劉越萍則說，近期病安事件以藥物相關為多，但多數都會在影響病人前就被發現並改正，因此傷害程度相對低，與之相比，過去10餘年來，跌倒事件都是病安通報事件數量之冠，醫療院所雖可篩選高危險族群，但很難防止跌倒，因此會極力防範、希望讓衝擊變小，或透過科技協助，及早發現異常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中