自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

10月恐進入腸病毒高峰期 新生兒勿讓人抱抱、親親

2025/09/17 18:10

衛生局提醒，新生兒家長儘量謝絕訪客，避免擁抱與親吻，降低嬰幼兒感染風險。（資料照）

衛生局提醒，新生兒家長儘量謝絕訪客，避免擁抱與親吻，降低嬰幼兒感染風險。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年全國腸病毒併發重症死亡已累計8例，其中7例皆為新生兒且皆感染伊科病毒11型。近兩週全國腸病毒門急診就診人次平均增加6.8%，加上開學後傳播風險增加，10月恐進入疫情高峰期，高雄市目前雖無死亡案例，但衛生局提醒，新生兒家長儘量謝絕訪客，避免擁抱與親吻，降低嬰幼兒感染風險。

　衛生局指出，腸病毒具高傳染力，新生兒感染後可能短期內發展為重症，甚至危及生命，新生兒腸病毒常見病毒型為伊科病毒和克沙奇B型病毒，可能因產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物，或出生後因照顧者等傳染途徑，提醒家有孕產婦應落實良好個人衛生，尤其產前14天起減少出入人多或空氣不流通的場所，避免與病患接觸，有症狀者應適當隔離。

使用酒精無法殺死腸病毒，以含氯漂白水才能做到環境及常接觸物品的清消。（高雄市衛生局提供）

使用酒精無法殺死腸病毒，以含氯漂白水才能做到環境及常接觸物品的清消。（高雄市衛生局提供）

　

為避免嬰幼童感染腸病毒，照顧者也應注意個人衛生，勤洗手、洗臉、回家後更換衣服。另因酒精殺滅腸病毒效果有限，務必以含氯漂白水加強環境中常接觸物品表面的環境清消，避免病毒傳播。

　5歲以下重症高危險群嬰幼兒若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、聯合醫院、小港醫院等6家責任醫院治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中