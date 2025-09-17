限制級
10月恐進入腸病毒高峰期 新生兒勿讓人抱抱、親親
〔記者許麗娟／高雄報導〕今年全國腸病毒併發重症死亡已累計8例，其中7例皆為新生兒且皆感染伊科病毒11型。近兩週全國腸病毒門急診就診人次平均增加6.8%，加上開學後傳播風險增加，10月恐進入疫情高峰期，高雄市目前雖無死亡案例，但衛生局提醒，新生兒家長儘量謝絕訪客，避免擁抱與親吻，降低嬰幼兒感染風險。
衛生局指出，腸病毒具高傳染力，新生兒感染後可能短期內發展為重症，甚至危及生命，新生兒腸病毒常見病毒型為伊科病毒和克沙奇B型病毒，可能因產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物，或出生後因照顧者等傳染途徑，提醒家有孕產婦應落實良好個人衛生，尤其產前14天起減少出入人多或空氣不流通的場所，避免與病患接觸，有症狀者應適當隔離。
為避免嬰幼童感染腸病毒，照顧者也應注意個人衛生，勤洗手、洗臉、回家後更換衣服。另因酒精殺滅腸病毒效果有限，務必以含氯漂白水加強環境中常接觸物品表面的環境清消，避免病毒傳播。
5歲以下重症高危險群嬰幼兒若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、聯合醫院、小港醫院等6家責任醫院治療。
