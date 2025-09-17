自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

致命真菌藏病毒！「俄羅斯套娃」感染模式 病菌更致命

2025/09/17 16:02

圖為致命真菌「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）在顯微鏡下的對比影像。左側為未感染病毒的菌株，右側則為感染了病毒的菌株。研究發現，病毒的寄生，如同為真菌裝備了秘密武器，使其繁殖能力與致病性都顯著增強。（圖取自希伯來大學）

圖為致命真菌「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）在顯微鏡下的對比影像。左側為未感染病毒的菌株，右側則為感染了病毒的菌株。研究發現，病毒的寄生，如同為真菌裝備了秘密武器，使其繁殖能力與致病性都顯著增強。（圖取自希伯來大學）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種被世界衛生組織（WHO）列為「極重大」威脅的致命真菌，可能藏有一個不為人知的秘密武器：一個躲藏在其體內的病毒。根據科學網站《Live Science》報導，一項最新研究發現，這種如同「俄羅斯套娃」般的病毒寄生，竟能讓真菌變得更強大、更致命，而攻擊這個病毒，或許是治療這種危險感染的全新策略。

這種名為「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）的真菌，每年在全球造成數百萬起肺部感染，對免疫力低下的患者而言，其侵襲性感染的死亡率高達30%至80%。以色列耶路撒冷希伯來大學的博士後研究員羅沙（Marina Campos Rocha）領導的團隊，在一名已故患者的肺部，分離出感染了AfuPmV-1M病毒的煙麴黴菌株，她將這種感染模式形容為「俄羅斯套娃」。

這項發表於權威期刊《自然微生物學》（Nature Microbiology）的研究，帶來了突破性的發現。研究團隊在感染了帶病毒真菌的老鼠身上，使用抗病毒藥物。結果顯示，這些老鼠的存活率顯著提高，肺部的真菌數量也大幅降低。羅沙表示：「換句話說，僅僅透過攻擊病毒，研究人員就成功地降低了老鼠體內的真菌感染程度。」

病毒助紂為虐 強化真菌生存力

研究發現，這種病毒本身對哺乳動物無害，但它能透過調控真菌的RNA，來強化真菌的壓力反應與蛋白質合成能力，使其在惡劣環境中更具生存優勢。被病毒感染的真菌菌株，其繁殖能力與黑色素產量都顯著提升，這使得人體的免疫細胞更難將其殺死。若此療法在人體上同樣有效，未來醫師或可先用抗病毒藥物削弱真菌，再讓免疫系統或抗真菌藥物完成最後的清除工作。

