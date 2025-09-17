預測10年內骨折機率 恩主公醫院引進「DXA骨質密度儀」

恩主公醫院今啟用新一代DXA骨質密度儀，強化骨質檢測，還可監測肌肉量、體脂率。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣成人每2人就有1人腰圍超標、體脂過高，另每7人就有1人有骨質疏鬆問題，恩主公醫院今啟用新一代「全身扇形光束雙能量骨質密度測量儀」（ Dual-energy X-ray Absorptiometry），院長楊純豪表示，此次升級骨密度檢測設備，不僅強化骨質檢測，更納入肌肉量、體脂率，以及內臟脂肪等全方位數據，讓醫師更能全面掌控病人狀況。

恩主公醫院指出，根據國民健康署數據顯示，台灣18歲以上成人過重與肥胖率高達50.8%，等於每2人就有1人腰圍超標、體脂過高，另骨質疏鬆也逐年威脅國人健康，常在出現骨折後才被發現，造成生活品質與醫療負擔的雙重打擊。

恩主公醫院放射科主任陳志彥表示，新一代DXA骨質密度儀的最大特色，就是1台掃描、多重數據，同時具備監測「骨質密度＋體組成」雙功能，可計算10年內骨折機率，並能監測內臟脂肪與肌肉量，是目前國際與台灣臨床診斷骨質疏鬆症的黃金標準工具，誤差率通常低於1至2%，不僅能協助骨質疏鬆早期發現，也能針對肌少症、肥胖、代謝風險進行完整評估，提供臨床治療與健康管理的重要依據。

院方提醒，若有三高、肥胖、家族骨折病史，或長期缺乏運動者，應定期進行骨質密度與體組成檢測，而一般健檢或社區篩檢常見的「足跟式骨密度檢測」雖然快速、無痛、無輻射，測量部位屬於足跟周圍骨骼，與臨床最為關鍵的「髖關節、脊椎骨密度」相關性有限，屬於初步骨鬆風險參考。

