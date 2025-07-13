健康網》「鉻」來一點減糖癮！ 學者列17樣食物 蘑菇上榜

學者表示，蘑菇富含鉻，有助於穩定血糖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鉻（Chromium）是人體必需的微量礦物質，每日所需量極低。營養學者洪泰雄於臉書專頁分享，鉻具有降血糖、抑制對甜食渴望的作用，當人體無法自行合成時，必須從食物或補充品中攝取。常見食物來源有糙米、燕麥、蘑菇、洋蔥、牛肉、雞肉、蛋黃、杏仁等。

鉻降血糖 4功效

●提升胰島素敏感性：幫助胰島素與細胞受體結合，使葡萄糖更容易進入細胞利用。

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●改善胰島素阻抗：缺鉻可能造成胰島素作用不佳，導致血糖升高。

●穩定血糖波動：尤其有助於餐後高血糖控制。

●降低對甜食的渴望：部分研究顯示，補充鉻可減少對糖類的依賴與慾望。

學者分享，部分研究顯示，補充鉻可減少對糖類的渴望；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，富含鉻的天然食物包括全穀類的糙米、燕麥、小麥胚芽、玉米等；蔬菜類的花椰菜、洋蔥、蘑菇；堅果與種子的巴西堅果、杏仁、芝麻；動物性食物的牛肉、雞肉、火雞、動物肝臟（如豬肝、牛肝）；以及其他像是啤酒酵母、蛋黃、馬鈴薯等。

洪泰雄分享，常見對人體有益的鉻補充型態為「三價鉻（Cr³⁺）」，包含鉻酵母（Chromium yeast）與鉻皮啶酸鹽（Chromium picolinate）2種；而六價鉻（Cr⁶⁺）為工業用毒性物質，對人體有害，不可攝取。

他提到，鉻補充劑量建議成人每日應攝取20–35微克（mcg）；若補充過量，如1天攝取超過1000微克，可能會造成腎臟負擔或潛在DNA傷害。他提醒，糖尿病患者補充鉻之前，應先諮詢醫師或營養師，避免與藥物產生交互作用。

鉻雖是微量營養素，但對於血糖控制扮演關鍵角色。洪泰雄建議，想補充鉻最好先從天然食物攝取，必要時再考慮補充品。另外，鉻非藥物，無法單獨取代降血糖治療，應搭配飲食控制與運動。

學者指出，鉻非藥物，無法單獨取代降血糖治療，應搭配飲食控制；示意圖。（圖取自freepik）

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