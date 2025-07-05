健康網》研究：「糞便潛血檢查」40歲進行 大腸癌死亡率降39％

研究指出若能提早糞便潛血檢查的年齡，將能有效預防大腸癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部日前公布2024年的國人10大癌症死亡率，其中大腸直腸癌位在前3名已有相當長時間，也就是說有不少人因大腸癌失去生命。另有研究指出，大腸癌的發生年齡已漸趨年輕化，在40到49歲族群的發病率上升。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，國外研究發現，若糞便潛血檢查提前到40歲開始進行，效益相當顯著。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，在 JAMA Oncology 期刊發表的最新研究指出，將大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）的年齡：應提前至 40歲，效益顯著。研究顯示：

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1.「超前部署」效益高：研究顯示，從40歲開始定期，進行糞便免疫化學檢測（FIT）（糞便潛血檢查），並持續到50歲之後，能有效降低大腸癌發生率與死亡率。

2.數據證明效益：與50歲才開始篩檢相比，40歲開始篩檢可讓大腸癌發生率降低21%；死亡率降低39%。

3.研究數據顯示：50歲才開始常規糞便潛血反應檢查，大腸癌發生率為42.6/10萬人年，大腸癌死亡率為7.4/10萬人年。而那些從40歲就開始「超前部署」，大腸癌發生率卻降到了26.1/10萬人年，大腸癌死亡率更是低至3.2/10萬人年！

什麼是FIT篩檢？黃軒說明，FIT 篩檢，全名是糞便免疫化學檢測（Fecal Immunochemical Test、FIT；糞便潛血檢查），是一種非常簡單且非侵入性的大腸癌篩檢方式。它主要是偵測糞便中是否存在「潛血」，也就是肉眼看不見的微量血液。

在40至49歲年齡段開始篩檢，每預防一例大腸癌所需的篩查人數更少，顯示使用糞便潛血檢查在年輕族群中，具有很高的效率。建議若您已年滿40歲，建議主動諮詢醫師，考慮將糞便潛血檢查納入您的健康檢查計畫。最後黃軒呼籲「別再等了！提早糞便篩檢，為您的腸道健康多一份保障。」

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