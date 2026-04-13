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健康 > 名人健康事

健康網》美國「第一千金」曝「心理崩潰」真相 台灣癌症家庭心理照顧制度上路

2026/04/13 19:15

連美國總統川普的掌上明珠伊凡卡（Ivanka Trump）也有撐不下去的時候，她在面對夫婿二度罹癌，求助心理諮商接住自己。（美聯社，資料照）

連美國總統川普的掌上明珠伊凡卡（Ivanka Trump）也有撐不下去的時候，她在面對夫婿二度罹癌，求助心理諮商接住自己。（美聯社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的掌上明珠伊凡卡（Ivanka Trump）日前透露，面對自己罹癌的夫婿及母親跌倒辭世，在離開白宮之後接受長期心理諮商。在台灣3大癌症基金會皆提供個案或家族諮商服務，專門處理癌症相關的情緒困擾、溝通議題與哀傷撫慰。

伊凡卡的家世傲人，但面對親人病痛、離世也掉落於黑暗之中。尤其是親密愛人的癌症狀況，讓她憂心不已，求助專業。在美國的CancerCare提供個別心理諮商、家屬支持及照顧者諮商，以及支持團體和經濟補助。另外，還有腫瘤社工介入、輔導，著重於心理腫瘤學這一環。

衛福部將啟動「癌友心理諮商」試辦計畫，最快7月上路，一路到明（2027）年底，為期一年半。符合條件的癌友及家屬可獲得專業心理支持，每人最高可獲得12次免費心理諮商，預估將有8000人受惠。

健保署長陳亮妤指出，研究顯示，癌友確診後第一年自殺風險為一般人的5.5倍，但若具備良好心理韌性，可降低死亡風險達41%。她強調，癌症治療不只在於腫瘤控制，更應關注心理狀態，未來將持續推動心理支持納入制度，提升服務可近性。

「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶/家庭諮商，同時串接HOPE照護網絡，讓癌友家庭找回與病同行的力量。

台灣癌症基金會免費諮商（適用於新個案）：
1.提供癌友及癌症家屬5次免費諮商。
2.同時提供免費5大需求評估：醫護照顧、營養、財務、社會資源、身心靈康復課程。
3.諮商時間以50分鐘為主。
4.心理師媒合諮商將依照本單位人力資源安排。
5.經濟弱勢之癌友及家屬可優先使用免費諮商方案，並請提供經濟弱勢或低收入證明。
6.若在免費心理諮商方案使用結束後仍有延長服務需求，需經由心理師與專業團隊評估後決定。

癌症希望基金會免費心理諮商（適用於癌友及家屬）：
1.提供癌友及其家屬免費心理諮商（個別、伴侶或家庭）。
2.個別諮商最多6次，家庭／伴侶諮商最多4次。
3.諮商內容包含情緒調適、壓力因應、家庭關係、溝通及喪親支持。
4.諮商時間以50分鐘為主。
5.由專業心理師提供服務，並依需求媒合適合之心理師。
6.可透過電話或各地希望小站預約，部分據點提供線上諮商服務。

癌症關懷基金會支持服務（以營養與生活支持為主）：
1.提供癌友及家屬營養諮詢與飲食指導。
2.辦理健康講座、支持團體及身心康復課程。
3.提供生活照護與健康管理相關諮詢。
4.課程與諮詢時間依各據點安排（多為門診或課程形式）。
5.由營養師及相關專業人員提供服務。
6.主要為支持性服務，未提供正式心理諮商，必要時可協助轉介相關資源。

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