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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

5旬男長期酗酒又有糖尿病 查出罹胰臟癌2期

2026/04/13 19:56

52歲男患者有糖尿病史，經腹部超音波查出胰臟體部有約3.5公分腫瘤。（澄清綜合醫院提供）

52歲男患者有糖尿病史，經腹部超音波查出胰臟體部有約3.5公分腫瘤。（澄清綜合醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕52歲男性有糖尿病史，近1個多月持續腹部悶痛，竟被查出胰臟腫瘤達3.5公分（2期），澄清醫院內分泌科主任林幸宜表示，糖尿病患者若有酗酒習慣，誘發胰臟癌風險可能增加2倍，尤其新發糖尿病會誘發胰臟疾病，呼籲保持良好血糖控制，不僅能降低罹癌風險，也能減輕癌症併發症、提高存活率。

這名男患者有長期酗酒惡習，5年前接受健康檢查罹患糖尿病，之後積極控制血糖，糖化血色素一直維持在6%至6.5%間，今年初回診追蹤查出糖化血色素竟高達9.0%，患者趕到澄清綜合醫院就診，稱持續腹部悶痛，並伴隨明顯腹部飽脹感，進食量減少，但未有明顯體重減輕、嘔吐、腹瀉與血便症狀。

內分泌科醫師林幸宜表示，患者有膽囊結石病史並長期飲酒，安排腹部超音波檢查，報告顯示膽囊結石但未造成膽囊發炎，進一步抽血檢查顯示CA19-9（檢測胰臟癌等腫瘤標記），數值高達718.92 u/ml（正常值通常小於37u/ml），再經腹部電腦斷層，發現胰臟體部有一團約3.5公分大腫瘤，診斷是胰臟癌。

患者後續接受癌症手術治療，糖尿病由口服降血糖藥物治療轉換為胰島素治療，3個月後追蹤糖化血色素恢復至6.3%，目前病況穩定。

臨床與流行病學資料分析顯示，胰臟癌起因可能與吸菸、飲酒、高脂低纖飲食、內分泌代謝及遺傳基因有關，若罹患糖尿病者，導致胰臟癌風險可能增加2倍。

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