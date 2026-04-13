健康網》腦出血突襲！鄉長參選人黃厚綿急退選 醫曝關鍵「發作時刻」

彰化縣福興鄉長參選人、現任鄉民代表黃厚綿因腦部出血，決定退出參選行列。中山附醫表示，腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，要嚴肅對待。（取自黃厚綿臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕彰化縣福興鄉長參選人、現任鄉民代表、60歲的黃厚綿因腦部出血情況，決定退出此次鄉長選舉。根據中山大學附設醫院衛教資料指出，腦出血之預後決定於出血之位置、出血之速度、病患年齡以及是否有其他併發症而定。

黃厚綿於臉書發文，他表示，原獲民進黨提名參選下屆鄉長，突如其來的變故，不得不遵從醫囑，需長時間的治療、休養與密切觀察。

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中山附醫指出，一般而言，腦出血之治療為：內科療法及外科療法。「內科療法」（亦即保守療法）包括使用降腦壓之藥物以及控制血壓，給予適當之水分維持電解質之平衡及營養等。

腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸菸等密切相關。腦出血是一種非常嚴重之疾病，其平均死亡率高達30%以上，腦出血之外科手術治療是一個分秒必爭、爭取時效的工作。治療時機的延誤很可能使病患喪失生存的機會，甚或變為長期臥病之植物人。

控制血壓為最主要的預防方法，可使曾有腦血管疾病患者腦出血機率降低50%，初級預防亦可達26%。使用抗凝血劑時，要注意監測凝血功能，注意慎選血栓溶解劑，需依照AMI或急性腦梗塞的使用規範，以免造成副作用，導致腦出血。清淡飲食、減少菸酒及勿藥物濫用亦可降低腦出血機率。

中山附醫表示，「腦出血」絕大多數見於40至70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，如：同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或麻痹；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，此等病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。

黃厚綿表示，為民服務是他的志業，但身體是最基本的條件，若沒有穩定的狀態去承擔責任，勉強撐下去，反而是對鄉親的不負責任。「我選擇先把身體顧好，這也是對自己、對大家負責的決定。」他的任期到12月底，也會視身體狀況，努力做完。

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