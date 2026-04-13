限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「怕耽誤農忙」害慘！ 老農痛到不能走竟已攝護腺癌晚期
〔記者湯世名／彰化報導〕根據衛福部最新統計，攝護腺癌已位居台灣男性癌症死因第4名。彰化基督教醫院泌尿外科主任陳俊吉發現，彰化、南投與雲林地區有許多老農，往往因為「怕痛、怕麻煩、怕耽誤農忙」而抗拒到大醫院就醫，直到出現骨痛無法行走時才到醫院求診，卻往往已是攝護腺癌晚期。
兩位7旬農民因泌尿系統不適至醫院求診，經檢查發現攝護腺特異抗原指數異常，轉至彰基接受新式「攝護腺切片影像導引融合系統」檢查。其中1人在早期階段確診攝護腺癌；另1位則於確診後接受海福刀治療，完成療程。
請繼續往下閱讀...
陳俊吉指出，為了打破基層勞動者「就醫耗時」的困境，彰基除了體系分院間的醫療服務網絡外，亦承接「健康台灣深耕計畫」建構專屬的「攝護腺癌綠色通道」。偏鄉民眾可先在住家附近的體系分院或合作醫院抽血篩檢；一旦發現指數異常，便能透過雙向轉診制度，以最快速度「通關」至總院接受醫療服務。
收治兩位患者的彰基泌尿外科醫師林奇柏表示，攝護腺癌早期多無明顯症狀，傳統切片多採系統性取樣方式，但可能出現偽陰性情形；影像導引融合切片可結合磁振造影與即時超音波影像，精準鎖定疑似病灶位置，進行標靶式取樣，大幅提升準確率。
對於侷限型攝護腺癌患者，海福刀治療透過特殊探頭經直腸進入，搭配影像導引精準定位，將高能量超音波聚焦於腫瘤位置，產生高溫破壞癌細胞。具有無需開刀、出血少、恢復較快等優點。林奇柏提醒，若出現排尿困難、頻尿、夜尿增加，或有攝護腺癌家族病史者，建議定期接受PSA檢查，以利早期發現與治療。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞