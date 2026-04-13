「怕耽誤農忙」害慘！ 老農痛到不能走竟已攝護腺癌晚期

彰化基督教醫院泌尿外科主任林奇柏說影像導引融合切片從會陰處取樣，感染低、安全性高，恢復快、影響小，適合高齡及慢性病患者。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕根據衛福部最新統計，攝護腺癌已位居台灣男性癌症死因第4名。彰化基督教醫院泌尿外科主任陳俊吉發現，彰化、南投與雲林地區有許多老農，往往因為「怕痛、怕麻煩、怕耽誤農忙」而抗拒到大醫院就醫，直到出現骨痛無法行走時才到醫院求診，卻往往已是攝護腺癌晚期。

兩位7旬農民因泌尿系統不適至醫院求診，經檢查發現攝護腺特異抗原指數異常，轉至彰基接受新式「攝護腺切片影像導引融合系統」檢查。其中1人在早期階段確診攝護腺癌；另1位則於確診後接受海福刀治療，完成療程。

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攝護腺癌早期無症狀，傳統切片恐有偽陰性；MRI融合影像導引切片可精準取樣，大幅提升偵測率。（圖由彰基提供）

陳俊吉指出，為了打破基層勞動者「就醫耗時」的困境，彰基除了體系分院間的醫療服務網絡外，亦承接「健康台灣深耕計畫」建構專屬的「攝護腺癌綠色通道」。偏鄉民眾可先在住家附近的體系分院或合作醫院抽血篩檢；一旦發現指數異常，便能透過雙向轉診制度，以最快速度「通關」至總院接受醫療服務。

收治兩位患者的彰基泌尿外科醫師林奇柏表示，攝護腺癌早期多無明顯症狀，傳統切片多採系統性取樣方式，但可能出現偽陰性情形；影像導引融合切片可結合磁振造影與即時超音波影像，精準鎖定疑似病灶位置，進行標靶式取樣，大幅提升準確率。

對於侷限型攝護腺癌患者，海福刀治療透過特殊探頭經直腸進入，搭配影像導引精準定位，將高能量超音波聚焦於腫瘤位置，產生高溫破壞癌細胞。具有無需開刀、出血少、恢復較快等優點。林奇柏提醒，若出現排尿困難、頻尿、夜尿增加，或有攝護腺癌家族病史者，建議定期接受PSA檢查，以利早期發現與治療。

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