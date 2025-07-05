自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》新糖友可以不吃藥只運動？ 醫學期刊建議：雙管齊下

2025/07/05 16:02

醫學期刊建議「生活方式調整」和「藥物」雙管齊下，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥；情境照。（圖取自freepik）

醫學期刊建議「生活方式調整」和「藥物」雙管齊下，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多新診斷糖尿病或控制不良的患者最常見出現的反應，是害怕藥一吃就要吃一輩子，詢問「可不可以先飲食運動控制就好，不要吃藥」；對此，耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《NEJM》2025年糖尿病最新回顧，其實最好的方法是「生活方式調整」和「藥物」雙管齊下，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文表示，糖尿病佔全球人口的14%，大約每7個人就有1位，危險因子有：過重或肥胖、不運動、年齡、家族史、種族、妊娠糖尿病、其他共病（高血壓、高血脂、心血管疾病），現今已發現超過600個與糖尿病有關基因，但肥胖BMI的影響大於基因。

曾家承說，目前除了用藥物控制糖尿病外，正規的非藥物治療有：體重管理、飲食調整、運動。由營養師個別化調整飲食6個月後糖化血色素下降0.3-2%、沒有特定的飲食法被證實特別有效、糖尿病自我照護或常規醫療協助糖化血色素差異-0.6%；有氧或阻力運動對血糖都有益，每週244分鐘中等程度有氧運動糖化血色素下降0.4-1.0%。

曾家承說，如果非常認真地長期執行飲食運動調整，同時又是效果最好的幸運組，糖化血色素最多可以降到2+1=3%；實際一點抓平均值，大概平均可降1.1+0.7=1.8%，運氣不好的，只能降0.7%。因此，如果一天藥量在3-4顆以下的患者，理論上是有可能透過飲食運動達到不吃藥的效果。

但要改變行之有年的生活方式談何容易？曾家承提到，在診間下決心要調飲食運動的患者，最後常常只是含糖飲料少喝一點，一週多運動半小時（持續一個月就停），然後受到誘惑取巧去吃「天然的」保健食品或號稱可降血糖的祕方，最後糖化血色素依然紋風不動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中