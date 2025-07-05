健康網》新糖友可以不吃藥只運動？ 醫學期刊建議：雙管齊下

醫學期刊建議「生活方式調整」和「藥物」雙管齊下，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多新診斷糖尿病或控制不良的患者最常見出現的反應，是害怕藥一吃就要吃一輩子，詢問「可不可以先飲食運動控制就好，不要吃藥」；對此，耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《NEJM》2025年糖尿病最新回顧，其實最好的方法是「生活方式調整」和「藥物」雙管齊下，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文表示，糖尿病佔全球人口的14%，大約每7個人就有1位，危險因子有：過重或肥胖、不運動、年齡、家族史、種族、妊娠糖尿病、其他共病（高血壓、高血脂、心血管疾病），現今已發現超過600個與糖尿病有關基因，但肥胖BMI的影響大於基因。

請繼續往下閱讀...

曾家承說，目前除了用藥物控制糖尿病外，正規的非藥物治療有：體重管理、飲食調整、運動。由營養師個別化調整飲食6個月後糖化血色素下降0.3-2%、沒有特定的飲食法被證實特別有效、糖尿病自我照護或常規醫療協助糖化血色素差異-0.6%；有氧或阻力運動對血糖都有益，每週244分鐘中等程度有氧運動糖化血色素下降0.4-1.0%。

曾家承說，如果非常認真地長期執行飲食運動調整，同時又是效果最好的幸運組，糖化血色素最多可以降到2+1=3%；實際一點抓平均值，大概平均可降1.1+0.7=1.8%，運氣不好的，只能降0.7%。因此，如果一天藥量在3-4顆以下的患者，理論上是有可能透過飲食運動達到不吃藥的效果。

但要改變行之有年的生活方式談何容易？曾家承提到，在診間下決心要調飲食運動的患者，最後常常只是含糖飲料少喝一點，一週多運動半小時（持續一個月就停），然後受到誘惑取巧去吃「天然的」保健食品或號稱可降血糖的祕方，最後糖化血色素依然紋風不動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法